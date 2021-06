MALO KO ZNA KOJI JE FAKULTET ZAVRŠILA MARINA TUCAKOVIĆ! Čuvena autorka otkrila: TO sam otaljala, a posle sam bila sekretarica!

Mnogi detalji o životu Marine Tucaković, našeg najpoznatijeg tekstopisca, poznati su javnosti, ali malo ko je znao informacije o njenom školovanju.

Marina Tucaković je, naime, završila Ekonomski fakultet.

- Išla sam u Šestu beogradsku gimnaziju i gomila neopredeljenih nas je bilo. Gde bih, šta bih... Tad je ekonomija, kao, bila veoma popularna. Mogao je lakše da se nađe posao. Ja sam htela da budem turistički vodič! Htela sam, međutim, povezala sam se sa nekom ekipom tu sa Đerma. Pravili su neke pesme i mene je to vuklo, vuklo! Svaka melodija me je vukla na neke reči... Nisam ni znala da imam talenat za to. Sve mi je to bilo zanimljivije. Sa njima sam išla na probe... Tako da, taj fakultet sam otaljala i prešaltala se na ono što me vuče, skroz neizvesno - otkrila je Marina.

- Pisala sam po malo... Bila sam sekretarica u džez udruženju kod Bubiše Simića i Pece Vujića, u Dušanovoj ulici. To mi je bilo jako zanimljivo. Učestvovala sam u organizaciji Beogradskog proleća, tu sam upoznala Sanju Ilića sa kojim sam počela ozbiljnije da se bavim ovim poslom. To me je uvelo, sve šire i šire - ispričala je Marina u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

