ĆERKA ŽELJKA MITROVIĆA SLAVI 30. ROĐENDAN! Oliver Mandić peva na GALA proslavi dok Sandra pleše sa TATOM! (VIDEO)

Sandra Mitrović, ćerka čelnika "Pinka" Željka Mitrovića, večeras je u jednom prestoničkom lokalu slavila rođendan.

foto: Promo

Okupila je drage ljude, dok je njen tata priredio iznenađenje koje je oduševilo sve goste.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, Oliver Mandić, čuveni pevač, vratio se iz ilegale, te je zapevao na Sandrinom rođendanu.

Željko i njegova miljenica su plesali, a Mitrović je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelio snimak sa gala proslave, uz zanimljiv opis:

- Proslavljamo rođendan moje Sandre, pa nam Oliver peva našu omiljenu pesmu, ali pošto je Oliver danas dobio orden traži da ga oslovljavamo sa Vitez ili Ser a ne sa Oli , i to je ok, ali brate to što traži da mu naslikamo portret u prirodnoj veličini, malo je too much - napisao je Mitrović.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:10 KIJA PROVOCIRA, NA NJOJ SAMO PEKŠKIR! Kockarevoj VRUĆE, pa se skroz skinula na terasi!