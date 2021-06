KOBNA TAČKA, ZVEZDE SU IZGUBILE ŽIVOTE OVDE: Na istom mestu poginuli Toše i Dolores, glumac imao udes, a sada se i Hanka ZAKUCALA

Pevačica Hanka Paldum doživela je saobraćajnu nezgodu na auto-putu za Zagreb prošle nedelje, gde je prošla bez povreda iako je automobil totalno uništen.

Nesreću je doživela na auto-putu A3, kraj mesta Križ u blizini Ivanić-Grada. Išla je u Zagreb, dogovarati detalje o svom koncertu koji će početkom aprila imati u KD Vatroslav Lisinski.

Ono što je mnoge potreslo jeste to što je upravo na ovom putu tragično nastradao makedonski pevač Toše Proeski hrvatska glumica Dolores Lambaša.

- Hvala Bogu da me čuvao. Ne mogu da verujem da sam se i ja sudarila na tom ukletom auto-putu, gde su stradali moji kolege, Toše Proeski i glumica Dolores Lambaša. Ne znam šta je s tim putem, ali to nije normalno. Videla sam znak Križa i kad bolje razmislim, to je bio neki znak s neba - rekla je Paldum.

Ove dve nesreće dogodile su se u razmaku od šest meseci. Kako se ranije pisalo, upravo tu se dešavaju neobjašnjive saobraćajne nesreće, a zvanična policijska statisktika broji više od 2.000 nesreća koje su se ovde desile u poslednjih 10 godina.

Svedočenja preživelih usled saobraćajnih nesreća baš na ovoj deonici puta teraju jezu u kosti.

Podsetimo, nesreća u kojoj je poginuo Proeski dogodikla se 16. oktorba 2007. godine, a tada je sa njim bila u kolima njegova menadžerka Ljiljana Petrović

Nažalost, tu nije kraj nesrećama. Naime, glumac Emir Hadžihafizbegović 12. oktorba 2014. godine na ovom auto putu usmrtio je ženu u udesu. On je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora. Ova presuda rezultat je potpunog priznanja krivice i sporazuma sklopljenog sa tužilaštvom, prenosi "Večernji list".

