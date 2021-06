ŠABAN BI BIO PONOSAN! Goca Šaulić na IVICI SUZA pomenula pokojnog pevača na proslavi PRINOVE: Luka je bio njegov prvi unuk (VIDEO)

Unuk pokojnog pevača Šabana Šaulića i fudbaler, Luka Adžić, danas je postao otac, a Šaulići su sada upriličili slavlje u jednom prestoničkom restoranu.

foto: Nemanja Nikolić

Goca Šaulić postala je prabaka:

- Ja sam sa 39 bila baba, ovo je prirodan sled stvari. Navikavam se, kategorija prabake nije nešto, nek me zovu nana. Imaju ekipu za čuvanje, tu je i baka Sanela. Šaban bi bio preponosan, Luka je njegov prvi unuk, bio je vezan za njega. Srećna sam, tužna sam što nije ovde, ali on je u našim srcima, uvek je tu. Šaban živi kroz nas. Nisam još videla praunuku, snajka je dobro. Pre pune 23 godine, Sanelu je sa Lukom porodio isti doktor koji i Aleksandru. Luka je u euforiji, on se vraća brzo za Belgiju, mi idemo u Ameriku.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Lukina supruga Aleksandra je na svet carskim rezom donela njihovu ćerku Lanu, tešku tri kilograma koja je na rođenju dobila ocenu 10.

foto: Nemanja Nikolić

