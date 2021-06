BURAN LJUBAVNI ŽIVOT DARKA LAZIĆA! Pričalo se da je BIVŠU ženu varao sa KUMOM, a OVO JE SPISAK devojaka sa kojima je pevač bio!

Nakon raskida sa verenicom Marinom Gagić sa kojom ima sina Alekseja, pevač Darko Lazić našao je novu devojku, koleginicu Barbaru Bobak i trenutno sa njom uživa u Cirihu.

foto: Printscreen

Darko važi za velikog zavodnika, a kako kaže ni kada je imao znatan višak kilograma, njemu lepši pol nije mogao da odoli."Volimo mede", govorile su mu tada devojke, o čemu je on i javno pričao.

Od crnke sa plavim očima koja je bila njegova prva ljubav, do insinuacija da je bio sa svojom kumom Andreanom Čekić... Spisak devojaka popularnog folkera, kako se priča, je podugačak.

foto: Ata Images

Darko je na samom početku karijere bio ludo zaljubljen u jednu anonimnu devojku.

Mediji su ranije pisali da je upravo zbog nje Darko u to vreme "izgubio razum", međutim, njihova veza nije potrajala, a razlog njihovog rastanka bila je ljubomora.

Navodno, devojka nije mogla da podnese Darkovu popularnost i stalno prisustvo ženskih osoba koje su ga svakodnevno opsedale, te je stavila tačku na njihovu vezu.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Pevač je zatim uplovio u vezu sa bivšom suprugom Anom Sević, sa kojom ima ćerku Lorenu, međutim, njihov brak raspao se nakon četiri godine.

Po estradnim kuloarima kružile su priče kako je venčana kuma Darka Lazića i Ane Sević Andreana Čekić imala avanturu sa kumom. Ali, ona je to demantovala.

- Bože gospode. Evo napiši da se krstim upravo - rekla je Andreana tada i dodala:

foto: Printskrin/Premijera

- Ja sam još ranije za jedne novine izjavila, kada se pislao da smo u WC-u kafane nešto imali, da nas dvoje zajedno ne možemo da stanemo u jedan WC. Stvarno su to gluposti. Ne vredi to komentarisati. Ja prosto moram da se našalim kada me neko za to pita. Meni je to presmešno!

foto: Printscreen/Instagram

Sreću posle razvoda, Darko je pokušao da nađe, kako se tada pisalo, u zagrljaju hrvatske pevačice Olivere Matijević, ali ova romansa nije dugo trajala i na red je nakon Olivere došla Marina, koja je bila tu kada je Laziću bilo najteže, kada se borio za život nakon stravične saobraćajne nesreće u oktobru 2019. godine. U tom trenutku Marina je vceć bila u drugom stanju i u stomaku nosila njihovog sina Alekseja.

foto: Damir Dervišagić

Iako se činilo da se pevač primirio, nedavno je došao kraj i ovoj vezi. A Laziću nije trebalo dugo da nađe sebi novu devojku, te on sad sa pevačicom Barbarom Bobak koja se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:18 DARKO LAZIĆ POTVRDIO VEZU SA BARBAROM! Folker odveo novu devojku u Švajcarsku, ne skidaju osmeh s lica