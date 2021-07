SVI ZNAJU DA NE ŠIRIM NOGE, STEFANOV OTAC MI SMEŠTA I NIJE PRVI PUT: Milica priznala šta je prošla sa BIVŠIM, umešala se POLICIJA!

Milica Dabović ponovo se našla u žiži interesovanja, ali ne zbog sportskih uspeha, već zbog lažnog profila na društvenim mrežama.

Naime, nakon što se na Instagramu pojavio profil pod nazivom "Milica Dabović - eskort dama", na kojem, između ostalog, piše da noć sa njom košta 500 evra, bivša reprezentativka istakla je da se nije preterano potresla zbog toga jer joj je jasno ko stoji iza svega.

Milica je ispričala da veruje da je otac njenog sina Stefana napravio njen lažni profil na Instagramu u nameri da joj se osveti jer, kako je objasnila, to mu nije prvi put.

- Meni je to bilo smešno jer svi znaju da nikada nisam širila noge za novac. Kada sam videla da je zloupotrebljeno moje ime i prezime i moja fotografija na taj način, odmah sam prijavila profil. Ne pogađaju me takve stvari jer znam od koga dolaze. Imam svoj život, svoga sina, živim za njega i svoju porodicu - rekla je Milica na početku razgovora, i otkrila zbog čega je uverena da njen bivši stoji iza svega.

- Stefanov otac mi namešta aferu i tako mi se sveti, a to mu nije prvi put. On je jedini kreten koji može da uradi tako nešto majci svog deteta, a radio je svašta. Lagao, krao, varao... On u mom životu odavno ne postoji, kao što njegov sin ne postoji za njega - kaže Milica, i dodaje:

- Toliko toga je uradio da ne znam odakle da počnem... Ne samo da je ukrao dečja kolica ispred moje zgrade već mi je uzeo i novac za stan. Ono što bivši Šime nije odneo, ovaj jeste. Hakovao mi je Instagram, morala sam da idem u policiju da ga prijavim zbog zloupotrebe mog identiteta. Svaka epizoda sa njim je kao kratki horor film, a jedino me nije nikada fizički zlostavljao, ali je to nadomestio psihičkim terorom - priča Milica.

Kako još kaže, svoje iskustvo je pretočila u knjigu koju planira uskoro da objavi.

- Prošla sam kroz mnoge teške trenutke u životu, a imala sam i momente velikih uspeha, kada sam bila na krovu sveta. Važno mi je da ispričam svoju priču jer ne želim da bilo ko prođe kroz ono što sam ja morala - rekla je Milica, i otkrila koliko joj je teško da sada veruje muškarcima.

