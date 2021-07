ZAŠTO NEKAD MALO NE BUDEŠ DAMA? Milica Todorović ispričala detalje razgovora sa CECOM! NIKO MI NIŠTA NE MOŽE

Pevačica Milica Todorović progovorila je o savetima koje joj je dala folk diva Svetlana Ceca Ražnatović.

Todorovićeva je prvo govorila o nepristojnim ponudama, koje je dobijala tokom karijere.

- Pevanjem se bavim već 18 godina. Pevam od 11 godine. Nikada nisam imala nepristojne ponude zato što ja imam takav stav, pa mi mnogi zameraju, a najviše moja mama - počela je Milica.

Pevačica je otkrila da je Ceca Ražnatović imala zamerke na njeno ponašanje.

- Kad su u pitanju koleginice, Ceca Ražnatović je nekad znala da me pozove iz najbolje namere, to je davno bilo, i kaže: "Zašto nekad malo ne budeš dama?"Ja joj odgovorim: "Šta ću, to sam ja". Izgradila sam taj štit odmalena baš da bi se zaštitila. Niko mi ništa ne može. Kad bi mi neko prišao na grub način, dobio bi ozbiljnu pesnicu, ja znam da se tučem - rekla je Milica.

Todorovićeva bi za svog mentora izabrala pevačicu Anu Bekutu da se sada takmiči u "Zvezdama Granda".

- Izabrala bih Anu Bekutu. Volim je odmalena, obožavam kako ona peva, par puta je bila moj producent u studiju. Ja sam je zvala da pitam kako da otpevam ovo ili ono i ona mi je dosta puta dala savet i pomogla. Ona je predivna žena! - rekla je Todorovićeva.

