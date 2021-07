ESTRADA ZGROŽENA: Pevači osudili finalistu Zvezde Granda zbog pevanja o klanju Srba!

Prašina koja se podigla oko Sadika Hasanovića, finaliste "Zvezda Granda", se ne stišava. Pevači su su šoku i ne mogu da poveruju da kandidat koji je bio u timu Marije Šerifović, sa svojim ocem ima bend Sateliti koji peva o klanju Srba.

Takođe, Sadik i njegov otac simpatizeri su i prijatelji sa ratnim zločincem Naserom Orićem o kojem često pevaju. Estrada jednoglasno osuđuje ovaj Sadikov postupak i saglasni su u tome da mi lako zaboravljamo i prelazimo preko pojedinih postupaka određenih pevača.

Zlata Petrović bila zgranuta kada smo joj javili kakvi su se sve Sadikovi snimci pojavili u javnosti:

- To samo debil može da uradi. Ne treba nikog ružiti, a svoje voleti. Ne treba to da radi, svi mi učimo da je mržnja užasna, a svojim postupcima će sam navući gnev naroda na sebe. Totalni kontraefekat je stvorio. Ne opravdavam to, pa čak i da je moje dete u pitanju. Nek radi šta hoće, nek ide i go ulicom, samo nek ne vređa i nek ne ugrožava nikog.

Harmonikaš Mirko Kodić smatra da je do ovog došlo zbog propusta produkcije.

- Ja nisam merodovan da odlučujem o tome, nek razmislja produkcija o tome, to je njihov propust.

Maja Nikolić smatra da su neke stvari moguće samo u našoj zemlji.

- Jedino je u Srbiji moguće da takvi likovi pevaju. Da mi pevamo u Hrvatskoj ili na Kosovu, to bi bio skandal neviđenih razmena. Treba zabraniti gostovanje i učešče u svim emisijima i na javnim skupovima svih izvođača koji pevaju protiv Srbije i pozivaju na ubistvo i klanje. To je neviđena bruka i sramota. Kada budemo počeli da poštujemo našu zemlju i heroje, onda će nam krenuti u životu. Naša trenutna Vlada radi u korist toga, da se očiste i iskorene svi huškači i mrzitelji Srbije.

Zorica Marković smatra da su čelnici "Granda" odgovorni za skandal.

- U šoku sam, ne pamtim ni kada je u Srbiji pobedio neko ko je iz Srbije. Zanemela sam stvarno, u šoku sam, ne znam šta bih rekla. Tužno jeste, posebno za mlađe generacije koje tako razmišljaju i to propagiraju. Čelnici "Granda" i ljudi koji su zaduženi za odabir kandidata su trebali da misle o tome i provere ko dolazi u takmičenje - rekla je Zorica.

Dragica Radosavljević Cakana takođe osuđuje Sadikov postupak.

- U "Zvezdama Granda" dugo Srbin nije pobedio. Znam ko je dečko, prelepo peva, ne znam što mu je ovakav skandal trebao. Istina je da sam ja patriota, volim svoju zemlju i pevam lepe ljubavne pesme o Kosovu i Metohiji i Srbiji, ali ne pozivam na klanje i na rat. U Beograd su svi došli da zarade pare i onda su isti ti pljuvali po njemu. Kod nas patriote ne mogu da doguraju tako visoko, to se ne da oprostirti. Tek kada se desi skandal kao sa Jadrankom Barjaktarević, koja nije loša devojka, shvatiš da tebi tu dolaze ljudi koji te mrze. Napraviš im karijeru, dovedeš ga na neki nivo i dobiješ ovo. Svima smo mi oprostili svašta, mislim da će i njemu ovo biti oprošteno. Šokirana sam da neko tako nešto radi, peva takve stvari. Ne znam kako će on posle svega ovoga doći u Srbiju na nastup.

I Topalko je zgrožen:

- Godinama sam pevao na trgovima Srbije, imao sam mnogo nastupa po različitim gradovima. Poslednjih godina, ne mogu da stignem na red zato što su toliko zastupljeni pevači iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Isto toliko su zastupljeni i u našim medijima. Mi sve slušamo, primamo i volimo, nađite mi jednog pevača iz Srbije koji je gostovao u Hrvatskoj na trgu ili na nekoj njihovoj nacionalnoj frekvenciji. Svima sve opraštamo, i sve primamo nazad. Eto, to je jedan od razloga zašto poslednjih 10 godina pevam u Srbiji.

Šta kažu finalisti foto: Printscreen/Instagram Zorja Pajić Nije mi jasan njegov postupak - Jako mi je žao što je sve tako ispalo. Svako radi ono što misli da je najbolje i u šta veruje. Ne dajem sebi za pravo da mu sudim, tokom takmičenja smo se lepo družili, uživali smo u njegovim pesmama, uopšte mi nije jasan taj njegov postupak. foto: Printscreen/Instagram Ivana Bogićević Normalno je što ljudi ovako reaguju - Normalno je da su ljudi tako reagovali, sigurno bi tako i u BiH ili Hrvatskoj reagovali za nekog našeg. Sadika volim i poštujem, dve godine smo prošli zajedno, i suze i smeh. Ono što se desilo u istoriji ne gledam, bitno mi je samo ono danas. Sve dok me on lično ne uvredi, ja mu ništa ne zameram. foto: Printscreen Krstinja Todorović Videću da li ću nastaviti kontakt s njim - Ne znam ga kao takvog, bio je druželjubiv. Nije se uopšte kod nas pravilo pitanje da li je neko pravoslavac, katolik ili musliman. Nikakvih podela nije bilo. Moraću da ga pozovem, u šoku sam. Moram da ga pitam šta on kaže na sve to, pa ću odlučiti da li ću nastaviti kontakt sa njim. Selim Selimović On je moj brat - Ja u to ne verujem. Stvarno nemam komentar. On je moj prijatelj, brat. Ne verujem da se to desilo. Nijednog trenutka nije pokazivao bilo kakvu mržnju prema Srbiji ili nama koji tu živimo. Dokle više Veličaju zločine nad Srbima, a hrle u Beograd da zgrću milione Skandal u koji je upleten Sadik, nije bio prvi ove vrste. Prošle godine ostao je upamćen skandal Jadranke Barjaktarović u Crnoj Gori, kada je pevala na političkom skupu u Podgorici. foto: Ana Paunković Ona je tad izmenjala tekst pesme "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". Sličan eksces imali su i Jala Brat i Buba Koreli, koji su na svom Jutjub kanalu, ostavili komentar: "Mafijašu, jebo te otac srpski, čitav život samo govna jedete. Sve su Srbe vešali na vrbe". foto: Printscreen/Instagram I ćerke premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića, koji je poslednjih nedelja udario na Srbiju, razvile su biznis u Beogradu. Njegove ćerke Jelena i Milena imaju salon lepote u Beogradu i zaraduje od tih istih Srba, koji su se našli na udaru njihovog oca. foto: Printscreen, Profimedia

