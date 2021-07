ŠAULIĆIMA NA SLAVLJU PEVALA NESUĐENA SNAJKA! Mihajlo se veselio sa Adžićem uz pesme bivše devojke Aleksandre MLADENOVIĆ! (VIDEO)

Unuk pokojnog pevača Šabana Šaulića, fudbaler Luka Adžic, postao je otac, a on je sa svojom porodicom tim povodom upriličio slavlje u jednom beogradskom restoranu.

foto: Nemanja Nikolić

Lukina supruga Aleksandra je na svet, carskim rezom, donela ćerku Lanu. Slavlju porodica Adžić i Šaulić prisustvovale su mnoge poznate ličnosti

foto: Nemanja Nikolić

Aleksandra Prijović sa suprugom Filipom, Marija Šerifović, Hasan Dudić kao i veliki broj Adžićevih kolega fudbalera.

Prisutne je zabavljala Aleksandra Mladenović, koja je nekoliko meseci bila u vezi sa Mihajlom Šaulićem, Lukinim ujakom. Atkraktivna zvezda "Granda" nosila je haljinu sa dubokim dekolteom koji su svi gosti primetili, a srećni deda ujak se celu noć veselio uz muziku. Atmosferi je doprineo i njen kolega Ljuba Perućica.

foto: Printskrin/Instagram

Na Instagram nalogu novopečenog tate Luke, pojavio se snimak gde Aleksandra Mladenović peva svoj hit "Poseban", dok je njen bivši bodri igrajući i pevajući reči njene pesme.

foto: Printskrin/Instagram

Mihajlo nije krio oduševljenje Aleksandrinim pevanjem, sudeći po snimku.

foto: Printskrin/Instagram

foto: Nemanja Nikolić

Baka Sanela, kao i njen bivši muž, deka Ivan Adžić bili su izuzetno veseli, a s medijima su radost podelile baka tetka Ilda i prabaka Goca.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam sa 39 bila baba, ovo je prirodan sled stvari. Navikavam se, kategorija prabake nije nešto, nek me zovu nana. Imaju ekipu za čuvanje, tu je i baka Sanela. Šaban bi bio preponosan, Luka je njegov prvi unuk, bio je vezan za njega. Srećna sam, ali i tužna sam što nije ovde, ali on je u našim srcima, uvek je tu. Šaban živi kroz nas. Nisam još videla praunuku, samo na slici, snajka je dobro. Pre pune 23 godine, Sanelu je sa Lukom porodio isti doktor koji i Aleksandru. Luka je u euforiji, on se vraća brzo za Belgiju zbog poslovnih obaveza, mi idemo u Ameriku.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Ana Denda/S.M.

