MAJA JE NAJBOLJA U S*KSU I GRUBIM RADOVIMA! Kristijan Golubović bez zadrške o Marinkovićevoj, spomenuo ŽENU Ivanu i novi RIJALITI!

Kristijan Golubović je istako da je Maja Marinković najbolja u s*ksu i grubim radovima, spomenuo je susret sa ženom Ivanom, a onda se osvrnuo na novi rijaliti.

Je l' možeš da definišeš Maju i Janjuša?

“Vide i psihijatar, psiholog da nisu normalni. Oni su mentalno skrenuli, plutaju u svom svetu tuča, grebanja, iživljavanja i na kraju sve to zamaže jedan poludobar s*ks. Pa onda opet u krug eskalira nasilje. Mislim da su oni novi predmet u školi psihoanalize."

foto: Printscreen/Zadruga

Je l' to spontano ili je zarad 'kadra i koristi?

"Mislim da se on malo folira, a njoj odgovara da bude tu. Novac je u pitanju. Njemu je ona najbolja riba na svetu što se tiče izgleda i seksa, a on je njoj loša navika. Čim bude našla boljeg frajera, ode ona kao da Janjuša nije bilo."

Maja ti se nabacivala, pričalo se da ste imali nešto?

"Tako mi je prijatelj 30 godina! Zamisli da prijatelju jašem ćerku! To je ista priča kao sa Arkanovom Anđelom. Maja nije bila ravnodušna prema meni, a ako bi se pričalo o s*ksu, grubim radovima, Maja je tamo najbolja i najzgodnija riba, najbolje urađena, najčistija, najpedantija, mirišljava kao cvet. Posle operacija postala je ozbiljna pi*ketina. Ja ne mogu da shvatim da je sa Janjušem. Pa, dolazila je kod mene i ismevala ga da su mu pete kao kačkavalj, da mu smrdi iz usta, da je rošav, da ima iskrivljene prste, kromanjonac, da mu je mlitav ku*ac i onda ide i je*e se sa njim. Pa i ona je malo poremećena."

foto: Printscreen/Amidži Šou

Da li je istina da te tužila Marija Kulić?

“Njih dve mogu da me poljube u guzicu. Koje sam ja krivično delo prema Miljani napravio? Čačkaju mečku, a kad ih mečka izgrebe, onda: 'Jao, hteo je da me ubije'. Šta sam sve čuo o sebi, pa šta je trebalo da radim, da ubijem nekog? Uzeo sam lepe pare, hvala njima, hvala meni, više nikad i ćao.”

Šta se dešava sa ženom Ivanom?

"Mi smo završili. Bio sam kod kuće, ručali smo sa ćerkom i kad se pokrenula tema mog ponašanja u rijalitiju i odnosa sa Kristinom, ona je počela da histerise. Ja sam joj rekao da zbog deteta ne želim da budem u tom stanu. Ona namerno hoće te scene, da me ukanali pred detetom kako bih ja ispadao kreten. Do kraja mog života Ivana Veljović kad digne ton na mene, ja ću samo da se okrenem i odem. Nas dvoje smo bili venčani samo u crkvi. Ivana me je kinjila sedam, osam godina i ja sam je prevario i napravio ružne stvari. Opterećivala me je, kaže da sam bio ne znam gde i radio ne znam šta, što nije bila istina."

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Koji su ti planovi sa Kristinom?

"Hoću da je nagradim za normalno ponašanje. Voleo bih da pobedi Kristina, Čorba, Teodora ili misica Jovana. Kristini bi novac najviše značio jer nema krov nad glavom, ima bolesnog brata, braću i roditelje i treba da se skuće. Čorba bi uložio u kulinarski posao, a drugi bi pare potrošili na provode, krpice i gluposti”, rekao je Kristijan za "Svet", a prenose mediji.

Da li si upoznao Kristinine roditelje?

"Bio sam kod njih u Novom Sadu. Hteo sam da ih upoznam, da popričamo malo, da vidim kako žive, šta rade. Volim da su sve karte otvorene. Oni baš teško žive, u kreditima su i dugovima. Trude se, kreativni su, prave čiz kejkove i pošteno zarađuju. Njihova sudbina me je podsetila na moje detinjstvo, kad sam za 500 dinara čistio sneg.”

foto: Printscreen/Pink, Printscreen

Kristijan je otkrio planove za novi rijaliti.

"Deset dana će trajati rijaliti. Odabrani ljudi kojima testiram izdržljivost. Moraju da pređu 15 do 20 kilometara dnevno i to za 4 sata. Radiću svakog meseca po jedan rijaliti", rekao je Kristijan.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Svet/M.M.

