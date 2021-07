KRISTIJAN HOĆE DA DONIRA BUBREG MILICI ADAMOVIĆ! Golubović EKSKLUZIVNO ZA KURIR potvrdio: Biću presrećan AKO JOJ SPASIM ŽIVOT!

Kristijan Golubović potvrdio je za Kurir da planira da da bubreg za bolesnu Milicu Adamović i time učini jedno humano delo. Pitali smo ga da li je istina to što je objavio na društvenoj mreži instagram na šta nam je on odgovorio:

- Istina je, čekam da me kontaktiraju. To je jedan mlad život koji može da se spasi. Milica je rekla da joj je bitno je donor nulta krvna grupa, sada se čeka tim stručnjaka da vide da li smo kompatibilni i da provere moje zdravstveno stanje. Biću jako srećan ako ona dobije bubreg i izleči se, a ja joj pomognem u tome", rekao je on i dodao:

"Retko ko zna da sam ja potpisani donator organa u Grčkoj još odavno, kada to nije postojalo u Srbiji. Pošto sada živim ovde planiram da knjžicu prebacim na VMA. Nikada ne znam šta može da mi se desi, ja ceo život živim zdravo i vodim računa o organima. Ne daj Bože nešto da mi se desi, neka se izleči petoro, šestoro ljudi.

Milica Adamović podelila je apel na svom Instagram profilu kako bi joj se pomoglo - Nemam mnogo vremena. Ostalo mi je jako malo. Molim sve koji žele dobrovoljno da mi pomognu i koji imaju nultu krvnu grupu i iznad 25 godina da mi se jave - navodi Milica u kratkom snimku na Instagramu.

