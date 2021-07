GOLUBOVIĆ ŠETA BEOGRADOM SA KESOM PUNOM PARA! Bezbednije mu je da novac drži u kesi nego na RAČUNU KOM IVANA IMA PRISTUP?

Kristijan Golubović pored sebe imao je punu kesu para u jednom Beogradskom lokalu, tom prilikom otkrio nam je da mu je supruga Ivana skinula veliku sumu novca sa računa dok je bio u rijalitiju. Iako je diskvalifikovan iz rijaliti programa Zadruga nekoliko nedelja pred finale idalje je u centru pažnje zbog svojih izjava, statusa na društvenim mrežama ali i postupaka.

foto: Nikola Anđić

Pre nekoliko dana on je sedeo u jednom prestoničkom kafiću u društvu prijatelja i tom prilikom izvadio je kesu iz jednog marketa, koja je bila prepuna para. On je kod sebe imao čak 500. 000 dinara, u jednom trenutku rasklonio je čaše sa stola i prevrnuo kesu kako bi se prisutni uverili da govori istinu. Kroz šalu je rekao da mu je to za osnovne troškove, pa je iz torbice krenuo da vadi evre.

foto: Ana Paunković

- Gledaj ovo, ovo je džepna varijanta - govorio je Golubović dok je iz torbice vadio svežanj novčanica od 500 evra.

foto: Ana Paunković

Kristijan koji je očigledno u dobroj finansijkoj situaciji ne plaši se da će ga neko pokrasti, pa mu je izgleda bezbednije da nosi novac sa sobom nego da ga drži na računu na kom i Ivana ima ovlašćenje.

foto: Printskrin Paparaco Lov

