DUŠAN POKUŠAO DA OCRNI TANJU: Predstavljao se kao SAMOHRANI otac i govorio da sam NAPUSTILA decu! Pevačica progovorila i o RAZVODU

Najteži životni period Tanja Savić je ostavila iza sebe onog momenta kada je dobila starateljstvo nad svojim sinovima i iz Australije ih dovela u Srbiju. Ipak, pred njima je sada težak put gradnje poverenja i oporavka od svega što se dogodilo poslednjih godinu dana, jer su, kako kaže, deca bila izmanipulisana od strane njihovog oca Dušana Jovančevića.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica je otkrila da je njen uskoro bivši muž socijalnoj službi u Brizbejnu rekao da je samohrani otac, te da majku ne zanimaju dečaci.

foto: Printskrin/Instagram

- Kad smo se rastali Maksim je imao devet, a Đorđe samo sedam godina. Deca su u tom uzrastu jako podložna manipulacijama, pogotovu kada dolaze iz bliskog okruženja i od osoba koje su tome vične. Nestalo je mnogo toga lepog što sam svojevremeno uspela da im prenesem. Naravno, nisu izgubili dobru dušu. Pred nama je period u kome ćemo morati da povratimo ono što smo nekada imali i izgradimo mnogo toga novog. U socijalnoj službi sam čak saznala da se on prijavio kao samohrani otac sinova kojih se majka odrekla. Naježila sam se kada sam to čula - počela je Tanja za "Hello".

foto: Ata Image

Ona tvrdi i da njeni sinovi i dalje ispoljavaju negativno ponašanje kada se čuju sa ocem.

- Bilo je situacija od kada smo se vratili, koje me na to podsete. Kad se čuju s tatom, kod njih se pojavi neka agresija i promeni se atmosfera u kući, ali verujem da će vreme učiniiti svoje - priznaje ona.

Kada je u pitanju razvod, Tanja je rekla da se nada da će se to uskoro rešiti.

- Slučaj sa decom je rešen, sad dolazi na red razvod. No, to će biti po kratkom postupku. Prema tamošnjim zakonima, supružnicima se ostavlja godinu dana da razmisle i eventualno se pomire. Iza nas je više od godinu dana, tako da neće biti problema - završava ona.

