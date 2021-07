RIDALA SAM, PLAKALA, PA SLOMLJENA IZAŠLA PRED LJUDE! Ana Bekuta prisetila se NAJTEŽEG trenutka na sceni: Nije trebalo da vidim to!

Pevačica Ana Bekuta, koja je sada ispunjena i na privatnom i na profesionalnom polju, s knedom u grlu se seća svog prvog slističkog koncerta u Sava centru.

Za taj koncert angažovala je pokojnog novinara Svetu Vukovića da vodi program i održi uvodnu reč, a zatim je doživela nešto čemu se nije nadala.

"On je bio bio na jednom kanabeu pored i najavljivao dešavanja tokom koncerta. Imao je divan baršunast glas, baš sam ga volela. Stajala sam iza zavese i mogla sam da vidim film o mom životu koji je bio pušten, a uz koji je on govorio. Možda nije trebalo to da vidim", prisetila se pevačica.

"Gledajući to, krenula sam maltene da plačem, da ridam, a to su bile sekunde pred moj izlazak na scenu. Ja sam izašla na scenu tužna i slomljena, ceo život mi se okrenuo u sekundi. Bila sam i srećna, ali i tužna kad sam se setila tog mog mukotrpnog rada. Ja sam se borila sama, nisma imala leđa koja me štite", otkrila je Ana Bekuta.

