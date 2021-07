Najtraženiji lux hoteli 4* i 5* u Crnoj Gori po ceni već od 302 € GRATIS smeštaj za dvoje dece do 15 godina!

Crnogorsko primorje je spremno za srpske turiste. U jeku letnje sezone traži se mesto više jer vam za ulazak u Crnu Goru nije potreban negativan PCR test niti dokaz o vakcinaciji.

Crna Gora obiluje kvalitetnim i luksuznim hotelima za koje bi se mnogi iznenadili ukoliko dugo nisu posetili Crnogorsko primorje. Da je potražnja velika, vidimo prema popunjenosti kapaciteta za koju iz turističke agencije “Travelland” kažu da je zadovoljavajuća. Pitali smo koji su to hoteli koje bi mogli da preporuče i evo odgovora.

Među najtraženijim hotelima je Iberostar Bellevue 4* koji se nalazi neposredno uz veliku plažu u Bečićima. Iberostar Bellevue je deo poznatog svetskog hotelskog lanca Iberostar koji potpuno zadovoljava sve kriterijume savršenog odmora kako porodica sa decom, tako i za parove ili one koji žele sami da uživaju u svim sadržajima sigurno najboljeg hotela u Crnoj Gori uz uslugu all inclusive. Slobodnih mesta za boravak od 7 ili 10 noćenja ima od 16. jula. Najniža cena paketa all inclusive usluge je 709 evra. Tokom sezone jedno ili dvoje dece do 15 godina ima GRATIS smeštaj.

foto: Promo

Hotel Iberostar Park Bijela 4* se nalazi u Bokokotorskom zalivu u mestu Bijela, pored samog mora. Aerodrom Tivat se nalazi na 12 km od hotela Park. Hotelska ponuda uključuje privatnu plažu, zatvoreni bazen i otvoreni bazen sa terasom za sunčanje, sadržaje za sportove na vodi i usluge iznajmljivanje automobila i bicikala. Wi-fi i parking su besplatni za goste hotela.

Moguć je boravak na 7 i 10 noćenja od 06.07. po najnižoj ceni od 449 evra (all inclusive usluga).

Na samoj obali kristalno čistog mora u lepom, mirnom i romantičnom primorskom mestu Njivice smešten je hotel Iberostar 4*. Spoj elegancije koju pruža hotel, visok kvalitet usluga i ljupkost prirodnog ambijenta čini Iberostar hotel pravim biserom Boke Kotorske.

Boravak na 7 i 10 noćenja od 06.07. može da košta od 559 evra (all inclusive usluga).

foto: Promo

Iberostar Selection Kumbor 5* se nalazi u mestu Kumbor, na udaljenosti 9 km od Kule sa satom u Herceg Novom. Ovaj hotel sa 5 zvezdica poseduje i sezonski bazen na otvorenom. Welnes zona uključuje hidromasažnu kadu, saunu, fintes centar i bazen u zatvorenom. U objektu se služi kontinentalni ili doručak na bazi švedskog stola. Restoran u okviru objekta nudi raznovrsna jela mediteranske, francuske i italijanske kuhinje.

Boravak na 7 i 10 noćenja do septembra = od 739 evra / all inclusive

Još jedan hotel naravno uz more, u gradu Perastu je Iberostar Heritage Grand Perast 5*. Hotelska ponuda uključuje spa i wellness cenar s hamamom i saunom. Za boravak na 7 noćenja treba izdvojiti najmanje 582 evra.

Neizostavna Budva i dodatni popusti!

Hotel Slovneska Plaža 4* - u samom centru Budve, na 10 minuta hoda od starog grada. Najniža cena boravak na 7 noćenja u sezoni je 302 evra po osobi, a na 10 noćenja 432 evra. Dvoje dece do 10 godina imaju GRATIS smeštaj. Za celokupne uplate agencija “Travelland” odobrava dodatnih 5% popusta. Ista akcija važi I za hotel Aleksandar 4*, čija je najniža cena na 7 noćenja 308 evra, a na 10 noćenja 441 evro po osobi.

Nekadašnje ime Petrovca, danas hotel Castellastva svojim imenom podseća na tradiciju ovog malog mesta. Nakon potpune adaptacije hotel Castellastva počinje novu mediteransku priču, novim kvalitetom, novom ponudom u novom, a ipak obnovljenom starom zdanju. Četiri decenije turizma ostale su upakovane i očuvane u iskustvima i sećanjima mnogobrojnih turista koji su sa uživanjem odmarali u Castellastvi. U ovom hotelu dete do 7 godina ima GRATIS smeštaj, ali gosti imaju i jednu besplatnu noć ukoliko se opredele za boravak od 10 i više noćenja.

foto: Promo

U najtraženije hotele na Crnogorskom primorju ubraja se i hotel Palas 4*. Ljubazno osoblje, odlična i raznovrsna hrana, mnoštvo sadržaja, udobne i prostrane sobe, blizina mora i plaže, toplo preporučuju ovaj hotel. Za dvoje dece do 10 godina važi pravilo besplatnog smeštaja.

Sve u svemu, izbor je širok, leto dugo, pa izvolite izabrati najbolje za sebe i svoje bližnje.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst