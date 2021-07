SAŠA KOVAČEVIĆ JE U VEZI SA BOGDANOVOM BIVŠOM, SADA OTKRIO KAKO SE SLAŽU: Hoće sve da bude po njenom, imamo dosta NESUGLASICA!

Saša Kovačević je ispričao da se dobro slaže s devojkom, ali i da često dolazi i do nesuglasica kada je reč o njegovom poslu.

foto: Damir Dervišagić

- Moram priznati da je Zorana moja najveća podrška, ali i najoštriji kritičar. Skoro uvek kada nastupam u Srbiji ona ide sa mnom - počeo je razgovor Saša, i otkrio zbog čega se ponekad sukobljavaju.

- Često imamo nesuglasice, ali oboje sve radimo zarad istog interesa i u tome je suština. Znam da mi ona želi najbolje, tako da pravimo kompromis. Zorana uvek ima zamerke i na pesme i na ideja za spot, voli da bude po njenom - objašnjavao je pevač, pa nastavio:

- Izvanredno se slažemo i super funkcioniše zajednički život, ali kada je karijera u pitanju, imamo različita mišljenja - iskren je bio Kovačević, i otkrio da planira da ostvari uspeh i van naših granica.

foto: Damir Dervišagić

- Snimio sam pesmu na engleskom i počeo da radim na internacionalnoj karijeri, ali zbog korone to je stalo. Spremam jednu duetsku pesmu, a trudim se i radim na tome da napravim nešto i izvan naših granica - ispričao je Saša, i dodao da će celog života stvarati muziku.

- Voleo bih da i sa 50 ili 60 godina radim koncerte, a ako ne budem u mogućnosti, onda da se i u penziji bavim muzikom na bilo koji način - rekao je Saša.

Sašina devojka Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem, koji se zabavlja sa pevačicom Cecom Ražnatović. Saša je od početka njihove veze razvio prisan odnos sa Iskrom, a svojevremeno je ispričao da na nju gleda kao na svoju ćerku.

- Ponašam se kao pravi otac prema njoj u svakom smislu. Ne vodim je u šoping, za to je zadužena mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude desilo. Verujem da kada bude pravi trenutak, desiće se i to - rekao je Saša nedavno.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo/M.M.

00:04 ŠUŠKA SE DA JE ZORANNAH PRED BANKROTOM, A ODAKLE JOJ PARE?! Blogerka otišla na letovanje, evo gde je pobegla iz SRBIJE! (VIDEO)