INDI ARADINOVIĆ SE ONESVESTILA U KAFIĆU?! Pevačici pozlilo jer NIŠTA NIJE JELA, odmah pozvali Hitnu pomoć?

Pevačica Indira Aradinović Indi već nekoliko dana boravi u Grčkoj sa dečkom, a sada je u medijima odjeknula vest da se njoj dan pred put navodno slošilo u kafiću i da je tada navodno prevezena u bolnicu.

Naime, nju navodno mnogi već dugo opominju da prestane sa rigoroznim dijetama jer je do te mere smršala da je sada na ivici anoreksije.

- Indi je sedela s drugaricom u našem kafiću i sve je u početku bilo u redu. One stalno svraćaju i svi zaposleni je znaju. Dok su pile kafu, konobar je dotrčao do šanka, zgrabio telefon i rekao da mora da pozove Hitnu pomoć jer se jednoj mušteriji slošilo. Kad sam prišla stolu, tek tada sam videla da je to Indira. Njena drugarica je rekla da ništa nije jela pre nego štu su se našle i da ju je opominjala da ovo može da joj se desi. Nije paničila, bila je smirena, a Indi je posle nekoliko minuta došla sebi. Ipak nismo otkazivali Hitnu pomoć jer se požalila da ništa nije jela – priča izvor i nastavlja:

- Kad je vozilo stiglo, lekari su odmah rekli da je najbolja varijanta da Indi priključe na infuziju i da je to najbolje rešenja da joj što pre bude bolje – završava izvor.

Indi je inače vodila borbu sa zdravljem posle operacije o čemu je javno govorila.

"Posle te druge operacije počeo je moj pakao sa mojim zdravljem... To je iza mene, ali tad, u tom momentu, uopšte mi nije bilo nimalo lako. Sad je sve u redu. Bila je u opciji i treća operacija, zato je bilo toliko alarmantno. Ja sam prebačena iz druge bolnice u treću, gde mi je spašena pankreasna cista koja je curela. Mesec dana nisam mogla da unesem ni dva decilitra vode, sve sam povratila, samo sam bila na infuzijama. Ozbiljnu sam opomenu prošla. Sve je iza mene, sve je okej, mogu da nastavim da živim normalno - da se hranim zdravo..." pričala je Indi, pa priznala da njen život više nikada neće biti kao nekada.

