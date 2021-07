ZAPLAKALA JE ISPRED MENE, JA JOJ NISAM VEROVAO DA JE DRUGAČIJA! Ša ne može da PREŽALI Ivanu, priznao da mu je bila NAJVEĆA podrška

Nenad Aleksić Ša odgovarao je na pitanja u poslednjoj emisiji "Pitanja novinara" u ovoj sezoni Zadruge.

- Interesuje me, koliko je Ivana uspela da oplemeni čitav tvoj život i tebe samog i učini život srećnim? - pitao je voditelj repera.

foto: Printscreen

- Jeste, sve što sam pričao je istina, imao sam turbulentan život. Dok nisam upoznao Ivanu, u početku joj nisam verovao da je drugačija. Mislio sam da glumi. Nisam verovao, to sam konstantno ponavljao, jednom se i zaplakala, niko se nije ponašao kao ona,. Mislio sam da je to u početku tako da bi zadržala mene. Kad sam upoznao njenu porodicu, skapirao sam da je takva, baš su složni, nešto što nisam imao prilike da viđa, Skromni, prizemni ljudi, i onda sam skapirao da je ona stvarno takva. Nijednu grešku nije napravila! Nikad me nije sputavala, sve veze pre nje, svaka devojka je imala problem sa muzikom, sa slikama, sa devojkama, svakoj sam govorio da nisu u vezi sa bibliotekarem. Ja sam od sedamnaeste godine takav, i morale su da se pomire sa tim, da su oko mene i devojke - govorio je Ša.

foto: Printscreen

- Ivana je neko, otkad je ušla u moj život, posvetila se, i meni kao čoveku, i kao umetniku. Oblačio sam se kao idiot, promenila mi je i stajling. Bila je zadužena i za spot i za celu organizaciju, baš smo napravili da bude sve profi, ona je zvala devojke za spot i zakazivala, nikad nije ništa zamerala, sve je digla na viši nivo - nastavio je Ša.

- I neko ko je bio tvoj vetar u leđa, tvoja podrška? - glasilo je pitanje.

- Što se tiče svega, ne samo vezano za muziku, već i za život - rekao je Ša.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:17 BRENA PRODALA GRAND, PA OTPUTOVALA! Pevačica uživa u ČISTOM luksuzu, evo gde je sad otišla sa Bobom! (FOTO)