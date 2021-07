ŠA JE IMAO ŠANSU KOD MENE, MOGLI SMO DA SE VIDIMO, ALI NIJE JE ISKORISTIO Ivana prvi put o razvodu i podeli IMOVINE, ŠOK intervju!

Bivša supruga Nenada Aleksića Ša, Ivana prvi put je stala pred kamere i odgovarala na pitanja nakon što ju je reper prevario u rijalitiju sa Tarom Simov.

Nenadova bivša žena je potom otkrila šta se desilo sa salonom na Novom Beogradu, gde je ranije bila.

- Taj lokal je u podeli imovine. Ni ne treba da pričam o tome, ali ja sam dobila taj lokal i u mom je vlasništvu. Pošto je Fontana i sve to, Nenad tamo živi i vratiće se, budući da se seku stvari, ja sam prešla ovamo. Taj lokal će biti na prodaji - rekla je ona i otkrila da li su njene mušterije znatiželjne kada je njen život u pitanju:

- To se stvarno ne dešava, nisam ja javna ličnost. Ljude svašta zanima. Ovo je profesija inače i da se ne dešavaju takve stvari, ljudi pričaju o svemu i svačemu, otvaraju se, lako im je da pričaju sa nama. To znaju i frizeri tako da svašta pitaju. Mislim to je u redu, šta hoću da odgovorim, odgovorim, šta ne želim, izbegnem i to je to.

Budući da je dugo u tom poslu, ali i da je ovo novi početak za nju, Ivana je priznala kako joj je sada, kao i ko joj je bio najveća podrška.

- Najveća podrška porodica standardno, prijatelji, ima tu par drugarica Ivana, Višnja, Sandra, Zvezda, Nebojša, Marija. Ako sam nekoga zaboravila, neka se ne ljuti. Uz mene su bili i Vladimir, kao neka nova osoba koja se pojavila u mom životu i koja je konstantno uz mene, čujemo se. Nismo se još upoznali uživo, ali on je neko ko se meni tu baš našao. Kija naravno i to je to.

U medijima se spekulisalo svašta o njenom i Vladimirovom odnosu, a Ivana je podelila sa nama šta je istina.

- Nismo se upoznali uživo, mi se znamo, čujemo se. Njegovog brata znam dugo, ali nismo bili u kontaktu. On se oženio, ja sam se udala. To se dešava u prijateljskim odnosima da se ljudi udalje, tako da upoznaću ga. Idem uskoro na more, upoznaću ga dole, pa ćete znati sve.

- Ja sam krenula u celu ovu priču sa Nenadom. Negde smo nas dvoje smislili to i pošto moraš da budeš tu gde se obavlja ta delatnost, ja sam krenula u tu priču sa noktima i šminkom. To je polako išlo, super je krenulo od samog starta. Šta bih poručila sebi? Pa možda je trebalo da budem malo manje prijateljski nastrojena ka nekim ljudima.

Ivana je zbog ranijih dešavanja odlučila da se povuče iz javnosti, zbog čega je, prema njenim rečima, njen salon malo trpeo.

- Kako ne. Čekali su me ispred salona, snimali su me, bilo je baš onako naporno. Javljali su gde stoje, pa sam se ja provlačila. Stajali su automobili ispred salona itd. Da bih ja stigla da radim, nisam primala nove mušterije zato što nisam znala ko će doći. Jeste, malo je trpeo, ali čim se malo stabilizovala kod mene situacija, kada sam ja presekla i sve to, onda je krenulo još bolje, hvala Bogu - priznala je.

Ona je na kraju otkrila da li je konačno dobro i da li je stavila tačku na taj odnos.

- Mi smo razvedeni. Dobili smo rešenje i sve. Ja sam bila na sudu, on nije zato što je u rijalitiju i sam je kraj. Nekako nije logično da izađe da zna šta se dešava napolju. Njegov advokat je potpisao u njegovo ime. Mi smo dobili 7.6. rešenje o razvodu. Mi smo razvedeni skroz, skroz. Potpuno je stavljena i zakonski tačka na naš brak i emotivno kod mene još tamo negde početkom ili sredinom februara. Ja sam super.

Ivana je napomenula da se ne plaši Nenadovog poziva po završetku rijalitija.

- On je imao šansu kada smo imali sklapanje tog sporazumnog razvoda, mogli smo tada da se vidimo. Dozvolila je produkcija i sve sa advokatima. On je to tada odbio, tako da sada nema potrebe da me zove niti bilo šta. Tada smo mogli da se dogovorimo oko stvari koje su ostale. Što se tiče emotivnog dela, nema tu nikakve šanse.

