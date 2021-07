STRUGAR POKAZAO SVOJU NAJVEĆU LJUBAV: Svi pogledi na Hipodromu bili uprti u glumca i njegovog KONJA!

Glumac Petar Strugar ozbiljno je shvatio sve pripreme za nastup na 99. galopskom derbiju, koji je juče održan na Hipodromu Beograd.

On se u jutarnjim časovima među prvima našao na trkalištu, pa je zajahao svog belog konja i vežbao sa svojim ljubimcem preskakanje prepona, u čemu se i takmičio. Kako saznaje Kurir, glumac je već godinama posvećen ovoj olimpijskoj disciplini, a kao ljubitelj konjičkog sporta zalaže se za očuvanje beogradskog hipodroma i tradicije održavanja trka. On je i dan pre nego što je pokazao svoje umeće u ovom sportu na Instagramu pozvao svoje pratioce da dođu i podrže kako njega, tako i sve ostale takmičare.

- Nakon mnogo godina, turnir u preskakanju prepona na beogradskom hipodromu sutra od 10 časova. A nakon toga 99. okršaj trogodaca u trci života, srpskom galopskom derbiju, 2.400 metara peščane staze čeka najboljeg. Program broji šest trka, ulaz besplatan, dobrodošli ste - stoji u glumčevoj objavi.

Podsetimo, poznata je Petrova ljubav prema konjima i konjičkom sportu. On se bavi jahanjem već više od decenije, pa tako gotovo svakodnevno provodi vreme u društvu ovih plemenitih životinja, a prošle godine ostvario je i svoj san i postao vlasnik jednog konjičkog kluba nadomak Beograda.

- San iz detinjstva počeo sam da ostvarujem još pre deset godina, kada sam počeo da jašem, to mi je bila želja. Onda se rodila i želja da napravim neki svoj klub, tako da, evo, ostvaruju se snovi, i to je dobra stvar - rekao je on svojevremeno za medije.

