ZA 3 MINUTA ZARADI 5.000 €, NEMA DEČKA I EGOCENTRIK JE! Tea Tairović otkrila na šta je NAVIKLA i kakva je kada je ZALJUBLJENA!

Pevačica Tea Tairović je nedavno pevala na jednom privatnom slavlju gde je zaradila bakšiš od čak 5.000 evra, jer gosti nisu prestajali da je kite novčanicama.

Sada je pevačica odlučila da progovori o svom ljubavnom životu, pa je komentarišući svoje fotke sa Instagrama otkrila da je zbog momka pre dve godine drastično smršala.

‘‘Bože, kako sam ovde bila mršava. Mislim, u dobrom smislu. Ovde mi se sviđa kako sam izgledala. Potpuno ravan stomak, bez nešto preterano mnogo muke. To vam je kada ste zaljubljeni, kada imate ljubavne probleme onda budete ovako mršavi, vide vam se rebra. Onako lepih deset dana. Znate kako to u ljubavi ide? Deset dana lepote, petnaest dana sekiracije’’.

Iako Tea i dalje izgleda kao bomba, otkrila je da trenutno nema dečka. Zatim se osvrnula na to šta joj se desilo u teretani dok se slikala za društvene mreže i zbog čega su je tom prilikom dva momka uvredila.

‘‘Ja se ponekad osećam malo glupo kada postavim sliku iz teretane zato što postavljam isključivo slike iz teretane. E sad, malo me nervira zato što ova gospoda iza uopšte ne obraćaju pažnju na to što se ja slikam. Tako da, to me je malo uvredilo ali dobro. To ćemo rešiti sledeći put kada odem u teretanu. Ja sam navikla, inače sam ozbiljan egocentrik, i navikla sam da svi uvek obraćaju pažnju na mene, i onda ako neko ne obrati ja se pitam šta nije u redu sa njim? Razumete’’.

