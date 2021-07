LUNA RAZNEŽILA PRIZOROM IZ SVOG DOMA! Đoganijeva pokazala kako Marko čuva ĆERKU Miju, ne odvaja se od nje! (FOTO)

Luna Đogani i Marko Miljković 15. juna dobili su ćerku Miu, a sada svakodnevno uživaju u roditeljstvu.

foto: Printscreen

Iako previše ne objavljuju fotografije i snimke bebe, Đoganijeva je sada podelila sliku na kojoj Marko ljubi njihovu ćerku.

Đoganijeva je sve raznežila prizorom iz doma, a mnogi su prokomentarisali koliko je Miljković privržen otac, budući da se ne odvaja od malene Mije.

Ona je uz ovu fotografiju kratko napisala "Tata".

foto: Printscreen

Inače, Đoganijeva je pre nekoliko dana otkrila i da ne doji bebu, kao i to da ima ženu koja joj pomaže kada zatreba.

- Nemam vremena da jedem. To je valjda taj adrenalin. Beba mi je non-stop tu. Zaboravim da jedem. Beba jede dobro, za troje. Ali je ne dojim. Tu je dohrana - priznala je ona, ne želeći da komentariše razloge za to. Trenutno je čuva žena zadužena za to, izabrala sam je u porodilištu. Bilo mi je teško da se odvojim od ćerke, jako sam vezana za nju. Gledam je stalno, već mi nedostaje - rekla je ona u "Amidži šouu".

foto: ATA Images

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:07 PRVA ŠETNJA PORODICE MILJKOVIĆ! Mama LUNA pozira, a tata MARKO gura kolica: Đoganijeva pokazala kako uživaju sa ćerkicom MIJOM!