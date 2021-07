ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTOGRAFIJA ZDRAVKA ČOLIĆA: Ovako je pevač izgledao kao dete, a evo kako je ODRASTAO! (FOTO)

Zdravko Čolić važi za jednog od najpopularnijih pevača u regionu, i tako već godinama.

Poznato je da Čolić ne voli da preterano govori o svom privatnom životu, pa tako i na društvenim mrežama gotovo nikad ne deli fotografije iz svoje svakodnevnice.

Sada je na jednoj Fejsbuk stranici isplivala njegova slika iz detinjstva, koja je nastala 1962. godine.

On je tada izgledao poptuno drugačije, te malo ko bi ga prepoznao.

Zdravko je inače, svojevremeno govorio da je imao srećno detinjstvo i da ga pameti po lepim trenucima.

- Bili smo veoma srećna porodica iako smo živeli od jedne plate, tatine. On je radio u državnoj službi pa nismo mogli obeležavati Božić u to vreme na način na koji se to danas radi, ali zato uvek smo sa radošću čekali mlekara iz sela kod kojih se praznik obeležavao sa svim običajima i koji nam je donosio uz mleko i božićne poklone.

'Pamtim kako smo se okupljali u Trebinju kod bake i djeda dok nismo pošli u školu i kako smo dobivali poklone od rođaka, prijatelja i komsija. Drukčije je to vreme bilo, ljudi su bili bezbrižniji, pa samim tim i otvoreniji jedni prema drugima. Dozivali su se preko ulice na kafu ili ručak, spavali jedni kod drugih, radovali se i tugovali zajedno. To se, nažalost, danas promenilo - pričao je pevač.

