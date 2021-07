PROLILA JE KROKODILSKE SUZE! Kristijan o emotvnom susretu sa ženom Ivanom, a onda uporedio sebe sa Ša: Ne možemo da se OPEREMO!

Kristijan Golubović je otkrio kako mu je protekao susret sa suprugom Ivanom, te istakao da je kasno da se Nenad Aleksić Ša sada pravda i kaje, jer je već učio greh.

- Da li misliš da će Ša pokušavati da se, ne da se opere, ali da učini sve da obrazloži svaki svoj postupak - pitala je Dušica.

- Sada koristi priliku da kaže šta želi da kaže, ali kasno. Kada uradimo javno nešto, ne možemo da se operemo. Da sam ja ostavio Kristinu, a on Taru, ne bi umanjilo naš greh. On je toliko polupan, da on prosto ne kapira da su stvari učinjene i da ga čeka realnost. Ja sam to doživeo, da joj idu suze dok se igram sa detetom. Juče je bilo emotivno, sedeli smo u kafiću u Kraljevu. Ja podignem devojčicu, ona se smeje iz srca i duše, ja se raspilavim, okrenem se ka Ivani, to su neke krokodilske suze. Iz oka joj padaju na beton kao kapi kiše. Nekako se skršim, kažem devojčici da pomazi mamu... To ne može da se opiše, to mora da se doživi... Kao da ste u nekom filmu - govorio je Golubović.

- Tara je Ša onako izudarala, on joj je dao sve na tacni, čemu onakva zahvalnost? Ja sam mislio da je Ša jedan jak muškarac, stameni, da ima jaku ličnost, da manipuliše ženskim svetom. Ali ja sam shvatio da je on emotivno nezreo, da su mu se desile stvari koje su ga isfrustrirale kroz život. Upao je u zamku, napravio šta je napravio, ali ono što je usledilo nakon toga... Kao što sam ja rekao, ako smo već nešto uradili i povredili napolju nekog, treba bar da budemo pristojni. Ispadamo još gori nego što jesmo. Ja sada čujem da je Maja trudna sa Alenom... Tada sam im rekao, ako ste sve ovo napravili zarad budućnosti, to je opravdano. A ovo, ove svađe, scene nemile što smo imali, ljubomorne scene da mi pravi devojka... Preletači ovi... To je stravično - istakao je Kristijan.

