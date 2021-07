NISAM MARININA KOPIJA, DARKOVA MAJKA KAŽE DA SAM LEPŠA! Lazićeva devojka razvezala jezik, obratila se njegovoj BIVŠOJ VERENICI

Majka Darka Lazića kaže da je nova devojka njenog sina Barbara Bobak (23) lepša od Marine Gagić. Učesnica "Zvezda Granda", koja je uspela da smuva folkera, tvrdi da je buduća svekrva oduševljena njenom lepotom.

Barbara se po prvi put oglasila povodom svoje afere sa Lazićem i otkrila kako ju je prihvatila njegova porodica.

foto: Ata Image

- Nisam još upoznala Darkovu mamu, ali brata jesam. Čula sam da je Branka rekla da sam lepša od Marine - bez dlake na jeziku kaže anonimna pevačica.

Ona je ovom izjavom očigledno želela da zapuši usta Lazićevoj bivšoj zato što je javno izjavila da je Darko izabrao devojku koja liči na nju:

- Pročitala sam da je Marina rekla da sam ja njena kopija. Mene to ne zanima, to su za mene dečje bolesti. Ako želi bilo šta od mene, ako ima neki problem, može vrlo lako da dođe do mog broja i da me pozove. Ja zaista ne želim da se prepucavam sa njom preko novina. Nije lepo, a nije ni damski. Priča se da mi ona preti, ali ja moram iskreno da kažem da se meni lično nije obratila, jer se mi ni ne poznajemo. Devojka me ne zanima, a svako prepucavanje preko medija sa njom mi je klinački.

Pevačicu i Lazića spojio je posao pre više od dva meseca i od tada se ne razdvajaju. Svakodnevno su zajedno, putuju i nastupaju.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Od 1. maja se poznajemo. Bili smo zajedno na jednoj proslavi, ja sam zapevala i od te večeri se ne razdvajamo. Počeli smo i da sarađujemo, tako da sada pevam sa njim na nastupima. Evo baš smo pre nekoliko dana bili zajedno i u Švajcarskoj. Radili smo jednu privatnu proslavu. Lepo smo se proveli, a našli smo vremena i da uživamo. Ne živimo zajedno, ali dosta vremena provodimo zajedno - kaže Barbara.

Barbara nije želela da otkriva više detalja o njihovom odnosu zato što želi da izbegne skandale sa njegovom bivšom verenicom.

- Ne bih želela da pričam detaljno šta se dešava među nama, jer ne mogu da se borim sa vetrenjačama. Uostalom, to je naša privatna stvar.

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Bonus video:

00:07 LAZIĆ SE NE ODVAJA OD NOVE DEVOJKE! Barbara ga snimala na AERODROMU, a ono što je on RADIO je nasmejalo sve do SUZA! (VIDEO)