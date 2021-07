VESNI PUNA USTA HVALE! MOJ ĐOLE JE INSTITUCIJA, ŽIVA LEGENDA! Svi ga pitaju kako tako DOBRO IZGLEDA, OVO je tajna!

Jedan od najskladnijih muzičko - ljubavnih parova na našoj muzičkoj sceni ovih dana obradovao je publiku novom pesmom uz koju njihovi fanovi uveliko đuskaju.

Da li je "Nebo" lepše u Beogradu ili Crnoj Gori, i kakve su reakcije publike na stihove nove pesme, otkriće Vesna i Đole Đogani koji su se u "Puls Srbije" uključili Skajpom.

foto: Kurir televizija

Kako je Vesna navela, ona i Đole uskoro će sami na more, a ta činjenica joj jako teško pada.

- Sin od 15 godina je poželeo da ovaj put malo kasnije dođe. Ima neke pripreme sa fudbalom. Iskrena da budem, malo mi je to čudno, ali moram da se pomirim sa činjenicom da sin raste i da deca rastu i da moram da ih isprati najbolje moguće. Sve ide u skladnu sa godinama - kaže Vesna.

foto: Kurir televizija

Vesna je prokomentarisala i izgled svog muža za koga je rekla da je on jedna institucija.

foto: Kurir televizija

- Svi ga hvale. I muškarci i žene, svi su oduševljeni. On je jedna hodajuća institucija, živa legenda ovog savremenog doba. Generacije ga prate i gledaju ga i poštuju njegov rad. I obožavaju ga i svi mu traže tajni recept kako je tako zgodan. On to ne može da objasni u jednoj rečenici, to je čitav lajfstajl. On se zdravo hrani, vodi računa o svemu - navodi Vesna.

