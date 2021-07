ZAKAZAN MI JE CARKI REZ, SVE JE SPREMNO! Mia se oglasila pred sam POROĐAJ, otkrila kako se oseća, a muž Bojan je prati u STOPU!

Pevačica Mia Borisavljević spremna je za porođaj, a sada je otkrila kada joj je tačan termin i kad ide u porodilište.

– Termin za porođaj mi je u subotu, za samo tri dana. Nisam uplašena ni uzbuđena, imam osećaj kao da idem kod zubara. Zakazan mi je carski rez, doktor je tako odlučio. Ne pitam se tu ja mnogo. Bojan će me odvesti u bolnicu, međutim, koliko će on tu moći da se zadrži, zbog epidemije, to je pitanje. Neće sigurno prisustvovati porođaju.

Kako Mia i Bojan već imaju ćerkicu, nisu se mnogo opremali stvarima za naslednicu.

– Sve je spremno. Dosta toga smo već imali, mada smo puno toga i kupili. Sada nam je sve mnogo opuštenije nego prvi put, ne vlada nikakva specijalna euforija. Prvi put je ipak bilo sve nepoznato i bile su mnogo veće pripreme nego sad.

Trogodišnja devojčica Ema, sa nestrpljenjem očekuje seku, a Mia otkriva da li smatra da će joj ćerkica biti ljubomorna, kada stigne beba.

– Mislim da neće biti ljubomorna jer je ona, u suštini, dosta zrela i mislim da je dobro ukapirala o čemu se radi. Ona kaže da je uzbuđena i da jedva čeka bebu, ali videćemo šta ona misli da je to “beba”. Videćemo da li na misli da je to njena lutka ili neka njena nova drugarica sa kojom će ići na tobogan. Ne mislim da ću joj preterano nedostajati dok sam u bolnici, jer mislim da ću se tamo zadržati samo tri dana, rekla je Borisavljevićeva i otkrila da će imati pomoć pri čuvanju bebe - kaže ona.

