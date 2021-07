NE ŽELIM DA PLIVAM U TOJ BARI, ONI SU MI OKRENULI LEĐA! Pevačica oplela po muzičkoj produkciji, spomenula i Sašu Popovića!

Pevačica Milena Ćeranić progovorila je o sukobu sa bivšim direktorom „Granda“ Sašom Popovićem, koji ju je svojevremeno izbacio iz svoje muzičke kuće, a osvrnula se i na skandal u „Zvezdama Granda“, koji danima potresa srpsku javnost.

Već nekoliko godina nisi deo „Grand produkcije“, da li će možda doći do pomirenja sa Sašom Popovićem?

- Saša i ja smo u super odnosima, oni su me zvali da gostujem u njihovim emisijama i da budem opet deo te produkcije, ali ja sam isključiva i neću zaboraviti kada su mi okrenuli leđa. Mi smo u korektnim odnosima, ali nema potrebe da plivam u toj bari, gde su me povukli na dno, a ja sam lepo isplivala u neku drugu, lepu i bistru reku.

Da li bi sada mogla da pozoveš Sašu da te posavetuje oko nekog poslovnog poduhvata?

- Naravno, zašto da ne?! On je mag kada je posao u pitanju, a da nije takav, ne bi došao do mesta na kojem je danas. On je genijalac, znao je da radi sve, od zakivanja eksera pa do najvećih stvari koje rade direktori.

Nedavno se u medijima pojavila informacija da je zvezda „Granda“ Sadik Hasanović pevao o klanju Srba... Kako to komentarišeš?

- Meni se zapravo desila slična situacija, kada ni ja nisam znala o čemu pevam. Besmisleno mi je da i dalje mešaju politiku među nas pevače. Mi pevamo za sve ljude, neko ima jasan stav o nečemu, neko ga ne iznosi...

Misliš na slučaj kada si prepevala poznatu pop pesmu u: „Mladiću moj, problem je tvoj što si srpski heroj“?

- Pevala sam stari hit „Mladiću moj“, koji je tražio moj veliki prijatelj Vujadin Savić, samo sam malo izmenila reči. S druge strane, ja sam apolitična i zaista nisam znala zbog čega je čovek osuđen. To možda zvuči strašno, ali s druge strane, mene nije sramota jer nisam znala zbog čega je gospodin Mladić osuđen. Politika je nešto što svađa narod i ja se tu ne mešam.

