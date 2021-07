KRISTIJAN I KRISTINA PRAVE BEBU! Spalevićka otkrila da li se videla sa njegovom ŽENOM i da li su ga njeni roditelji PRIHVATILI!

Kristijan Golubović sačekao je svoju devojku Kristinu Spalević od koje se više ne odvaja, a njih dvoje rade na prinovi.

foto: Printscreen

„Kristijan je dobio dezinformacije, ne postoji ništa što bih sakrila od njega, samo nije bilo ni mesto, ni vreme da mu u Zadruzi pričam neke svoje priče iz prošlosti. On je specifičan, ima neke kodekse i stavove, neke stvari koje su mojoj generaciji normalne, njemu nisu, ali je on zbog mene prekršio te kodekse. Od kako sam izašla, nismo se razdvojili, bili smo na ručku sa mojima, super su ga prihvatili i mnogo sam srećna zbog toga. Kod nas je zaista ljubav velika i znam da ćemo da uspemo. Ja sa njim planiram budućnost, volela bih da dobijemo prinovu, razgovarali smo o tome, i on želi da imamo zajedničko dete. Nemam problem sa tim što Kristijan želi da živimo u Kruševcu, jer s njim mogu i na kraj sveta”, rekla je Kristina i dodala:

„Planiram da se pozabavim karijerom, Kristijan mi je podrška što se toga tiče, ali još ništa ne mogu sa sigurnošću da pričam i tvrdim, jer ako se desi beba, onda sve pada u drugi plan, planiram da se posvetim njemu i detetu. Sve je na kraju ispalo dobro, bolje nego što sam očekivala, Kristijan me je sačekao sa poklonima i iznenađenjima, sve je super”, kaže Kiristina kojoj ne smeta to što se Kristijan viđa sa bivšom ženom Ivanom. ,,Znam da se video sa ženom i ćerkom, pričali smo i o tome. On Ivanu voli, sa njom ima dete, nemam problem da ih posećuje, da idu svi zajedno na ručak, sve to prihvatam, jer znam u šta sam ušla kada sam počela sa njim. U njega i njegovu ljubav prema meni ne sumnjam, eto, ako budemo imali bebu, i ja ću biti u tom rangu, jer je normalno da voli i poštuje ženu koja mu je rodila dete. Ivanu nisam upoznala i sada ni ne razmišljam o tome, ako se i desi da se upoznamo, to će sve biti spontano, još je rano za neke stvari”, završava Spalevićeva za Star, a prenose mediji.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Star/M.M.

Bonus video:

13:14 KRISTIJAN EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Žena mi je UZELA OGROMAN NOVAC, KRISTINA me je MNOGO RAZOČARALA! Ima PREVIŠE PUTERA NA GLAVI!