TATA MI JE REKAO DA SE UBIJEM AKO SAM GEJ! Neca u potresnoj ispovesti otkrio detalje iz PORODIČNOG DOMA, a onda spomenuo i TUŽBE!

Nakon što je napustio Zadrugu, Nenad Lazić Neca od sramote ne izlazi iz porodične kuće u Skobalju kod Smedereva.

Kako je rekao doživeo je veliku neprijatnost zbog osude i napada na njegovo s*ksualno opredeljenje, ali i zbog čega tuži Janjuša, Kristijana i Boru Santanu.

„Kada sam došao kući, dočekala me je velika neprijatnost, jer sam sve i svašta čitao o mojoj s*ksualnosti. Ne mogu da verujem da je ljude samo to zanimalo. Očigledno sam pogrešio što sam se mnogo šalio na tu kartu, pa su me pogrešno razumeli. Pričaju mi svi da sam se pogubio.

Jel smeš da izadeš sam 66 da prošetaš?

,,Nisam izlazio sam, još uvek sam u nekom strahu. Bio sam do grada u mestu tu gde živim i čuo sam kako me ljudi iza leđa ogovaraju i šuškaju. Iskreno, nije mi bilo prijatno."

Rekao si javno da ti je otac rekao da se ubiješ, ako si gej?

„Jeste, to je istina. Moj otac je muzičar i onda je svašta slušao po tim mestima, ljudi su mu punili glavu da se čudno ponašam da sam gej. Zato je poludeo i čim je došao kući, napravio je skandal. Tada mi je rekao da mogu slobodno da se ubijem ako sam gej. Nisam imao suicidne misli nikada, kojeg god da sam opredeljenja, roditelji treba da me prihvate i da me vole.“

Kakvo je tvoje zdravstveno stanje posle epi napada?

„Nikada ranije nisam imao epi napade. To mi se desilo u Zadruzi posle Kristijanovog napada, tada sam doživeo veliki stres i pao. Sad idem na detaljne pretrage da vidim kakvo mi je stanje i šta me čeka u budućnosti. Brine me i to što sam mnogo smršao, čak 22 kile.“

Šta se dešava između tebe i Bore Santane?

„Svi me gledaju kao najvećeg paćenika i foliranta zbog Bore Santane. Čim je ušao u rijaliti nakačio se na mene, počeo je da me vređa i da iznosi raznorazne laži. Vršen je pritisak na mene da priznam da li sam gej, a ja sam došao tamo da promovišem svoje talente. Kada više nisam mogao da trpim njegovu torturu, odlučio sam da okrenem drugi list i da se ja njemu nakačim na vrat. Tada sam počeo da ga zezam priznavši da sam zaljubljen u njega. Ta igra me je koštala, pa sam ispao ranije, u to sam siguran.

Da li ćeš povući tužbu protiv njega?

,,Moja majka ga je tužila zbog svega što je lagao za moje seksualno opredeljenje. Ja sam rekao da ću, ako Bora ispadne čovek i javno se izvini mojim roditeljima, povući tužbu, a ako ne, idemo na sud.“

Koga si sve tužio?

„Boru, Kristijana i Janjuša. Ne tužim nikoga zbog para već zbog mog ponosa i istine. Kristijan me je mučki napao i nije bio diskvalifikovan, a ja sam dobio epi napad. Janjuša tužim zbog nasrtanja, vređanja, pljuvanja i lomljenja ličnih stvari”, rekao je Neca za "Star", a prenose mediji.

Jel se plašiš Kristijana?

,,Bizerno mi je njegovo ponašanje i ono preskakanje ograde posle izbacivanja. On je osoba koja samo preti i šalje ljude na adresu da nekome zapale kuću ili ga pretuku. Zato mislim da ako nešto pokuša, zna i sam da će odmah biti prijavljen i uhapšen, a mislim da ne želi da se vraća u zatvor."

