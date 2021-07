MOJ MUŽ JE STVOREN ZA SVE! Marko Miljković šetao ćerkicu Miju, a Luna iskoristila priliku i JAVNO GA POHVALILA! (FOTO)

Luna i Marko Miljković su nedavno postali roditelji, a u roditeljstvu uživaju sakog dana.

Luna se sada oglasila na svom Instagram profilu i objavila je fotografiju na kojoj Marko gura kolica.

Đoganijeva je iskoristila priliku i javno pohvalila muža:

"Moj muž je stvoren za sve, šta da vam kažem", napisala je Luna.

Inače, Đoganijeva je pre nekoliko dana otkrila i da ne doji bebu, kao i to da ima ženu koja joj pomaže kada zatreba.

- Nemam vremena da jedem. To je valjda taj adrenalin. Beba mi je non-stop tu. Zaboravim da jedem. Beba jede dobro, za troje. Ali je ne dojim. Tu je dohrana - priznala je ona, ne želeći da komentariše razloge za to. Trenutno je čuva žena zadužena za to, izabrala sam je u porodilištu. Bilo mi je teško da se odvojim od ćerke, jako sam vezana za nju. Gledam je stalno, već mi nedostaje - rekla je ona u "Amidži šouu".

