KRISTIJAN ŠOKIRAO PRIČOM O ROĐENOJ SESTRI! Sanjao da je bio INTIMAN sa njom, a onda je dobio poziv U ZATVORU i saznao PRELEPU VEST

Kristijan Golubović započeo je zajednički život sa Kristinom Spalević, a sada se ponovo prisetio prošlosti i dana kada je bio u zatvoru.

foto: Printscreen/Red Tv

Naime, on je ispričao još jednu priču iz devedesetih, kada je više od dve godine služio kaznu u zatvoru u Nemačkoj, a radi se o njegovoj sestri Kristini, koja se zove kao i njegova sadašnja devojka.

"Izubijao sam neke stražare i načelnike i dali su mi neku tešku izolaciju. Nije to obična ćelija, šetnja je na krovu, ne na zemlji, svi komandiri su maskirani da ne možeš da ih vidiš, imaju neke linije koje pratiš kad izlaziš iz ćelije, silaziš liftom.... Bio sam pod tim tretmanom i dve godine i devet meseci, ne znam ni za koga, ne znam šta se dešava, '91. ili '92 je to bilo. Sanjam u snu da spavam s rođenom sestrom i da završavam u nju, ona ujutru kaže meni: 'Ajde što se ovo desilo, nego ja sam trudna, ja moram da se ubijem'. Ja ludim u sobi, čupam plakar, razbijam kamere, ludim, oni ulaze... Rekao sam: 'Sanjao sam taj i taj san, mislim da je moja sestra mrtva, dajte mi poziv', nešto se desilo, jer to je nenormalno da sanjate tako nešto."

foto: Printscreen/Red Tv

"Petak 13, jun ili jul, ja zovem kući i oni kažu: 'Gde si, pobogu, dete?!', keva vrišti, dere se na telefon... Jedva su mi dali poziv, videli su da sam nenormalan, nisam hteo 11 dana da jedem i pijem, davali mi infuziju na silu, vezivali me i dobio sam poziv", nastavio je Kristijan.

"Majka kaže tog trenutka: 'Kristini se rodio sin i dala mu je tvoje ime'. Na petak trinaesti se rodio. Nešto mi je san rekao, ali je meni taj osećaj bio odvratan, abnormalan. Ali ti te dve godine ne znaš ništa, opterećen si, nemaš nikakav osećaj, ne čuješ korake, psihički te muče. Tako je kod Nemaca...", ispričao je Kristijan u emisiji "Zornjak" i dodao:

"Prvo što sam rekao Kristini, rekao sam joj da se zove kao moja sestra".

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/M.M.

