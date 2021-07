JA SAM BABA I NOSIM TANGE, ŠTA ME BRIGA! Ljuba šokirala fotkama iz bazena, ZADNJICU stavila u prvi plan i poslala JAKU PORUKU

Ljuba Pantović, majka Aleksandre Subotić, objavila je fotografije iz bazena na kojima je pokazala kako nosi tange.

Ljuba je objasnila da je ne interesuju komentari da "ima ravno du*e", niti sluša da li je "moralno ili nemoralno".

"Pa, šta da vam kažem osim da ove godine nosim tanga kupaći. Šta me briga, bitno je da se meni dopada, a to što će se voditi polemika da li imam ili nemam du*e, iskreno me ne zanima. Ja sam majka mojoj deci, baka mojim unučićima, ostvarena i uspešna žena, koliko god to neke bolelo. Komentatorima i pljuvačima nisam niko i ništa tako da mogu jedino da spomenu moje ime, a ne da se hvataju za to kome sam šta jer kao što rekoh, ja njima i oni meni - niko i ništa", napisala je Ljuba pored fotografija i dodala:

"I još nešto je jako važno - svi smo uvek ono što jesmo, bez obzira na kupaći kostim. Ali, ima i tu psihološki momenat koji je jako bitan. Kad kažu nije moralno, da konkretizujem - moralno je obući tanga kupaći jer se podrazumeva gola pozadina, a lažni moral je obući normalne kupaće gaće, a onda ih uvući u du*e".

