DOK SVI KRIJU, ĆEMO SA PONOSOM PRIZNAO: Imao sam TEŽAK period, išao sam kod psihologa i MNOGO mi je POMOGLO!

Amel Ćeman Ćemo konačno se, nakon perioda korone, pojavio u javnosti, spreman da nastupa.

Kako je "preživeo" period zatvorenosti i da li je ostavilo neke posledice na njega otkrio je za Kurir televiziju.

- Napokon sam počeo da radim i da se družim sa publikom, a konačno je počelo i da se zarađuje nešto - rekao je našim novinarima.

Pevač je najavio i da nove pesme možemo očekivati na jesen.

foto: Kurir televizija

- Moji nastupi ne zavise od toga, ali od jeseni će biti nešto novo. Bilo je kolebanja oko egzistencije za vreme korone, ali eto, preživesmo i to.

On je priznao da je period pandemije i psihički uticao na njega.

- Jeste, uticalo je i te kako, zato što sam navikao da budem stalno u pokretu i u kontaktu sa publikom. Odsustvo tog socijalnog momenta mi je baš bilo teško, hvala Bogu da je prošlo - kaže.

A da li je potražio stručnu pomoć, sa ponosom je odgovorio:

foto: Kurir televizija

- Nije došlo do toga da se u pandemiji obraćam stručnom licu, ali ako me pitate da li sam koristio usluge psihologa, jesam još davno. Ne sad u koroni, već mnogo pre. I mislim da je to najbolja stvar na koju svaki čovek može da se odluči i to mi je dosta pomoglo u životu - sa ponosom kaže Ćemo.

Pevač se tokom poslovne pauze posvetio kuvanju i od toga ne odustaje.

- Kuvam šta to padne na pamet, jednom prilikom ću sve vas novinare da pozovem - obećao je Ćemo.

