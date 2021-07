KRISTIJAN I SPALEVIĆKA PLANIRAJU PRINOVU: Pravićemo decu dok ne dobijemo i ĆERKU i SINA!

Čim je pre nekoliko dana napustila "Zadrugu", Kristina Spalević započela je zajednički život sa svojim dečkom Kristijanom Golubovićem.

Iako se još uvek privikava na slobodu, rijaliti učesnica kaže da je srećna, posebno zbog toga što je porodica prihvatila njenog partnera, s kojim planira i porodicu.

foto: Printscreen

Tokom učešća u šou-programu, o Kristininom životu se dosta govorilo, a Kristijan je bio razočaran kada je čuo za detalje iz njene prošlosti. Zato smo posetili njeno rodno mesto Zvezd, gde joj živi baka. Ona nije želela da priča sa nama i poručila nam je da ne podržava rijaliti, te da nije htela da njena unuka uđe u taj svet. Kristinine roditelje nismo sreli, jer, po rečima meštana, oni godinama žive u Novom Sadu.

Ipak, kako je Spalevićeva u intervjuu za Kurir otkrila, oni podržavaju njenu vezu s Golubovićem:

foto: Printscreen

- Rekla mi je baka da ste bili u Zvezdu, samo što se nije šlogirala. Oni su generalno protiv rijalitija i tog života, ali ja sam njihova, stali su iza mene. Na moje veliko iznenađenje, podržali su našu vezu. Nisam to očekivala. Najviše sam se plašila njihove reakcije, osude, i to je bio izvor moje nervoze. Naravno, nisu ponosni na sve moje postupke, ne podržavaju što je bio oženjen, ali su shvatili da je ovo prava ljubav.

Pričalo se o tvom bratu, koji je teško bolestan.

- To je za mene jako bolna tema. Imam tri brata, najstariji je veoma bolestan. Istina je da smo prodali sve živo da bismo ga izlečili, ali, nažalost, nismo uspeli, bez obzira na operacije i sve što smo pokušali. On ima cerebralnu paralizu. Od svoje sedme godine smešten je u bolnicu za stalno. Njegov mozak je 100 posto uništen, on je biljka. Zato sam živela u Novom Sadu najviše, da bih mogla što češće da ga obilazim.

Da li ste ti i Kristijan počeli da živite zajedno?

- Jesmo. I dalje se nismo stacionirali, on vodi, ja ga pratim. Spominjao je Kruševac, gde ima nekretnine i ulaže u kuću, pa ćemo verovatno tamo.

Kako bi reagovala kada bi negde srela Kristijanovu ženu Ivanu? Da li bi joj se javila?

foto: Nikola Anđić, Printscreen

- Mislim da bi bilo jako neprijatno da je sretnem, na primer, dok sam s njim. Sramota bi me bilo, meni je žao što se sve tako desilo. Nisam neka promiskuitetna devojka koja nema blama i koja se ne stidi kada uradi nešto neispravno.

Spekuliše se da Kristijan nije jedini "opasni momak" s kojim si bila u vezi? Da li je istina da te je bivši dečko tukao?

- Sve su to neistine. Dečko koji se spominje je moj bivši iz Šapca, nikada me nije udario ni ošišao. On opasan momak? Pa njega bih ja mogla da sameljem. Imala sam jednu vezu sa "opasnim dečkom", koji je neko vreme proveo u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, ali je Kristijan definitivno moj najopasniji dečko.

Da li je Golubović prvi oženjeni muškarac s kojim si bila?

- Jeste, prvi oženjeni ali i poslednji muškarac u mom životu, u svakom smislu te reči.

Šta planirate u budućnosti?

- Imamo velike planove. Evo, ekskluzivno za Kurir ću da potvrdim glasine - radimo na bebi! Volela bih sina, volela bih više dece. Razočarala sam se kada je test bio negativan, nadam se da sledeći neće biti. Kao i svaka žena, i ja maštam da se udam i obučem venčanicu. Ali ne žurim, bitno je da smo zajedno i da planiramo porodicu. Osećam da sam spremna za to sa njim.

Kristijan (dobacuje):

- Ona bi volela dečaka, ja samo devojčice. Neka su živi i zdravi, radićemo na tome dok ne bude devojčica!

Kako je Kristijan reagovao na to što se baviš pevanjem, imaš nastupe? Misliš li da ćeš imati probleme dok radiš?

- Nećete verovati, ali on mene gura, on je za to da radim, ne smeta mu, gleda sa svih strana kako da mi pomogne. Svestan je svega, čak planiramo duet. Dve pesme želimo da snimimo, imamo i ponude. Kaže da neće da ga po gradu zovu Krle Truba jer prati ženu po nastupima, ali možda ćemo zajedno nastupati. Manje od tri godine se bavim pevanjem, s Miroslavom Ilićem sam imala australijsku turneju.

Planiraš dete, ali i "Zadrugu 5". Kako bi to izgledalo?

- Istina je, imam malo godina i bio bi veliki pritisak da sam tamo trudna, ali uz Kristijana ja bih to mogla da izguram. Tokom učešća nisam imala problem kada me vređaju drugi ljudi, imala sam problem kada to radi on, to me je bolelo.

Šta ti je zamerio iz tvoje prošlosti?

- Njemu je problem ako čuje da sam imala tri dečka, to je banalnost. Čuo je tu laž za momka iz Šapca, ali sve je u redu sada.

Da li si upoznala nekoga od njegove porodice?

- Nisam, samo prijatelje. Treba da upoznam Lazara. Nemam tremu, ne plašim se. Mislim da je to zato što smo mi generacijski blizu, pa ćemo verovatno zbog toga kliknuti. Sada mi je smešno kad se setim početka našeg odnosa, govorio je: "Ma gde ja da budem s njom, ona je za mog sina, po godinama snajka može da mi bude."

foto: Printskrin/Instagram

Održao reč Kontrole zbog doniranja bubrega Kristijan Golubović je održao reč koju je dao Milici Avramović i uradio ultrazvuk bubrega. Nakon što je objavio da želi da pomogne devojci, u javnosti se pojavila sumnja da to nije istina. Međutim, Golubović je sve demantovao svojim postupcima kada je u privatnoj klinici u Novom Sadu odradio analize krvi koje je objavio na svom Instagramu. Kurir je došao u posed snimka sa ultrazvuka bubrega. - Mnogo bih voleo da se ta devojka izleči, voleo bih da ja budem taj koji će da joj spase život. Ni ja uvek ne stignem da se javim na telefon, ali kada dam reč, održim je. Uradio sam sve što je od mene traženo i uradiću još. Ne plašim se za sebe i svoj život, više je njen ugrožen nego moj - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

13:14 KRISTIJAN EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Žena mi je UZELA OGROMAN NOVAC, KRISTINA me je MNOGO RAZOČARALA! Ima PREVIŠE PUTERA NA GLAVI!