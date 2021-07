GOLA SANDRA AFRIKA SA JAHTE O S*KS SNIMKU TEE TAIROVIĆ! Iznenadila SVE komentarom, a potom otkrila u kakvom su ODNOSU njih dve!

Jedna od najatraktivnijh i najtraženijih pevačica, Sandra Afrika, je naša današnja gošća u Pulsu Srbije, koja je kratko prokomentarisala skandal koji već danima trese estradu, seks video pevačice Tee Tairović.

- Nemam komentar, nisam to ni videla. Ne želim uopste da komentarišem to, ne znam o čemu se tu tačno radi. Teu znam, super smo iako se privatno ne družimo. Par puta smo sedele zajedno i ona je meni skroz ok devojka, veliki pozdrav za nju - kratka je bila Sandra.

Koliko radi, a koliko uživa, i šta to sprema publici na crnogorskom primorju, otkrila je pevačica.

- Malo odmaram u Crnoj Gori na jahti koja je moja. Radim konstantno, možda imam jedan dva dana da odmorim - rekla je pevačica.

