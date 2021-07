PRIZNALA BIH DA VOLIM ŽENE! Milica Pavlović najiskrenije o LJUBAVI, ali i takmičenju u Zvezdama Granda: Saši sam rekla sve u LICE!

Milica Pavlović kaže da je mediji, otkad je stupila na scenu, spajaju sa ženama, iako se ona "pali" na muškarce.

Godinama se na estradi šuška da Milica Pavlović voli žene, međutim, pevačica kaže da bi bez problema priznala da je zaista lezbijka.

Međutim, Milica je konačno odlučila da otvoreno odgovori na pitanje da li je, pored muškaraca, privlače i žene.

- Ne bih imala problem da priznam da volim žene da je to stvarno tako. Ljubav je nešto najlepše na svetu. Bitno je da volite. Loše je biti emotivno hendikepiran i ograničen, teško je kada neko ne ume da voli. Ljubav je tu da se širi u svakom obliku.

foto: ATA Images

Kako si se osećala zbog priča i natpisa da voliš žene?

- Otad sam stupila na scenu, mediji me spajaju sa mnogim muškarcima i devojkama. Mnogi su pokušavali da me isprovociraju i onda su govorili i pisali da sam u vezi sa tom i tom devojkom... Mogla sam da nađem nekog muškarca i da ga predstavim kao momka i da time demantujem glasine. Izabrala sam da ćutim i da ne reagujem na stvari koje su me pogađale, već da rad i karijera govore za mene.

Možeš li da kažeš iz svog ugla jer si se takmičila u sezoni 2011/12 da li je takmičenje "Zvezde Granda" bilo namešteno.

foto: Stefan Stojanović

- Na prvoj audiciji Saši Popoviću sam u lice rekla da mislim da je sve čista nameštaljka! Taj snimak postoji i na Jutjubu. Našalila sam se malo, a posle sam samu sebe demantovala. U momentu kada sam se takmičila, sa mnom su bili kandidati koji su već imali radnog iskustva. Nije mi bilo svejedno zato što su mnogi od njih bili najbolji prijatelj sa članovima žirija. Zajedno su dolazili na takmičenje, a nakon emisije su zajedno odlazili u kafanu.

Kako si se osećala zbog toga?

- Članovi žirija su nekima od tih kandidata davali visoke ocene, a meni dobre ili nedovoljne. Zamislite kako sam se osećala. U tom momentu me je mnogo bolelo. Sada kada razmislim, shvatam da su imali prava na to jer su možda neki članovi žirija na taj način želeli da pomognu kandidatu koga poznaju. Međutim, nije fer što su tako radili na moju štetu. Na kraju ipak sve dođe na svoje. Rad i trud mi se isplatio, iako su neki pokušavali da mi onemoguće put do uspeha.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/K.Đ/Informer

