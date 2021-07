VOJAŽ I JA NISMO PRIJATELJI! Breskvica odgovorila Vojažu na komentar da je nikad nije VARAO!

Anđela Ignjatović Breskvica nakon raskida sa Mihajlom Veurovićem Vojažem povukla se u medijsku ilegalu i dok su svi nagađali razlog njihovog razilaženja, ona je samo mudro ćutala, sve do sada.

Breskvica je objavila numeru kojom je ispričala svoju stranu priče njihovog raskida, navodeći da ju je čak i prevario, nakon čega se oglasio i sam Vojaž i istako da je pesma dobra, ali da nisu svi detalji tačni, kao na primer taj da ju je varao.

foto: Printscreen/TikTok

Anđela se oglasila i otkrila u kakvim su odnosima ona i Vojaž.

"...To je moja strana priče i moj odgovor, to je to. U nekim momentima sam možda malo pustila mašti na volju, da se rimuje, da se uklopi. Sve je umetnost. Definitivno, to je odgovor na sva vaša pitanja", rekla je Breskvica i dodala:

"Nismo ostali prijatelji. Ne čujemo se, nema potrebe. Nema zle krvi, sa srećom, sve top, ali mislim da nema potrebe za bilo kakvim kontaktom".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Telegraf

