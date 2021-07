RATNI ZLOČINAC BRANIMIR GLAVAŠ OTEO MILIJU KUĆU U OSIJEKU: Muzičar bežao zbog RATA, hrvatski POLITIČAR uzeo njegov DOM!

Hrvatski političar i ratni zločinac Branimir Glavaš oteo je porodičnu kuću Aleksandra Milića Milija u Osijeku, tvrde izvori iz ovog grada u Hrvatskoj. On je navodno tokom ratnih devedesetih godina prisvojio njegov dom, nakon što su muzičar i njegovi najbliži morali da izbegnu u Beograd.

Poznati srpski kompozitor i novi direktor "Granda" malo priča o svom privatnom životu, posebno o periodu rata kada je bez ičega došao u Srbiju i krenuo od nule. Zato niko i ne zna da mu je oduzeta kuća u kojoj je odrastao, proveo lepo detinjstvo, tinejdžerske dane, te da ne može da evocira uspomene iz tog perioda.

Za to je navodno kriv ratni zločinac Branimir Glavaš, koji je ubrzo nakon što su Milići izbegli iz ratom zahvaćene Hrvatske, bez ikakvog prava zauzeo njihovu kuću. Najpre je Milijev otac otišao u Beograd u posetu bratu 1992. godine, ali su mu ubrzo javili da se ne vraća u Osijek jer se situacija zahuktava. Tada je povukao svoju suprugu i decu da što pre dođu u Srbiju kako bi spasili živu glavu. Kompozitor je ovde došao bez igde ičega, a i on i njegova porodica morali su da krenu od nule. Ipak, u međuvremenu su uspeli da stanu noge i da se osamostale, ali je kako Miliju, tako i njegovom ocu, ostala velika rana porodična kuća u Osijeku.

Kao ugledni neurohirurg, u svoj dom je uložio sve što je imao, nadajući se da će to ostaviti u nasleđe svojoj deci, zbog čega se borio i da je vrati zakonskim putem. Nažalost, Milijev tata to nije uspeo, ali, kako kaže sagovornik, nema nameru da odustane i spreman je da ide i do Strazbura kako bi imovina bila vraćena njegovoj porodici.

Interesantno je da gotovo niko ne zna šta Glavaš radi sa tom kućom, da li je koristi kao vikendicu ili za izdavanje, kao ni da li je i dalje u njegovom vlasništvu ili ju je prepisao nekom drugome kako bi otežao postupak vraćanja Milijevoj porodici.

Nedavno smo sreli Milija na jednom događaju kada smo ga pitali za komentar, ali on nije želeo da mnogo priča o tome.

- To je ogromna trauma. Ja sam zbog rata sa porodicom ostao na ulici, bez kofera. Spavao sam pored peći u domu moje rodbine. Ali to su teške teme na koje se sad ne bih vraćao i ne bih komentarisao - rekao nam je Mili.

Inače, jedan od najpoznatijih hrvatskih novinara Darko Hudelist je još 2009. godine u jednoj svojoj kolumni posvećenoj muzici u Srbiji napisao da mu je Mili lično rekao da mu je nekretninu u Osijeku uzeo Branimir Glavaš:

- Aleksandar Milić Mili, Srbin iz Osijeka, čiji je otac, ugledni lekar, u ratnome metežu 1991. ostao u Osijeku bez kuće, za što su i otac i sin jednoglasno okrivili Branimira Glavaša, Mili mi je o tome ogorčeno pricao 2005. kad smo zajedno bili na ručku.

Sve izgubili Ostali smo na ulici, bez ičega Muzičar je pre nekoliko godina po prvi put pričao o svom životu i izbeglištvu, a otkrio je i kako je došlo do toga da završe u Beogradu. foto: Kurir televizija - Imao sam fantastičan život dok se nije desio rat. Moj otac je jedan od najpoznatijih neuropsihijatara Balkana, radio na pet radnih mesta, predavao po celom svetu, mama je stomatolog, brat neurohirurg, i mi smo živeli jedan više nego opušten život, sa akademskim bekgraundom, putovali po celom svetu. I onda kada se desilo ovo sa ratom, sticajem okolnosti mi smo se zatekli sami. Tata je bio u Beogradu u poseti bratu, a kada je saznao da je bolje da se ne vraća, jer ne mogu da mu garantuju sigurnost, došli smo i mi ovde. Ostali smo na ulici, bez ičega, u Beogradu. Imali smo rodbinu koja nije mogla da nam pomogne mnogo. Rekao sam: "Od ovoga ne postoji ništa gore. Kako sada odavde krenuti?" Za 15 dana su mi našli tešku bolest. Od te nule sam otišao još hiljadu stepenica dole i jedva sam se išcupao. Ali, za godinu dana terapija i svega ja sam uspeo da završim i godinu na fakultetu, otišao sam u Prag da studiram biznis administraciju, gde sam se sam izdržavao.

Ko je Branimir Glavaš Tereti se za monstruozna ubistva Srba Branimir Glavaš je jedan od osnivača HDZ i početkom devedesetih bio je ključna osoba u Osijeku, prvo formalno kao sekretar Sekretarijata za narodnu odbranu, a Franjo Tuđman ga je u decembru 1991. imenovao komandantom odbrane grada. Zbog ratnog zločina protiv civila srpske nacionalnosti u Osijeku, Glavaš je bio pravosnažno osuđen na osam godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta, kao i prvostepena od deset godina, a predmet je vraćen na novo suđenje Županijskom sudu u Zagrebu. foto: Printscreen Youtube Reč je o slučajevima koji su javnosti poznati kao "Garaža" i "Selotejp" u kojima se Glavaš po komandnoj odgovornosti tereti za ubistva više Srba od kojih su neki bačeni u Dravu vezanih ruku i sa selotejp trakom zalepljenom preko usta. Neke od žrtava su bile prisiljene da piju kiselinu iz akumulatora u garaži Sekretarijata za narodnu odbranu u Osijeku, na čijem čelu je bio Glavaš. Do odluke Ustavnog suda 2015. više od pet godina proveo je u zatvoru u Mostaru, u koji je pobegao uoči izricanja prvostepene presude u Hrvatskoj i čije državljanstvo ima uz hrvatsko. On je po pisanju hrvatskih medija nedavno tražio da mu se suđenje iz Zagreba prebaci, tačnije vrati u Osijek. Svi akteri postupka žive u Osijeku, mnoga ročišta u Zagrebu propadaju jer se svedoci pravdaju da nemaju novca za put.

