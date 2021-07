VOJAŽ KONTROLISAO ŽIVOT BRESKVICI?! Pevačica ništa nije smela bez njega da uradi, zamerao joj i kako se oblači i šta priča!

Raskid popularnog muzičkog para Anđele Ignjatović Breskvice i Mihajla Veruovića Vojaža za mnoge njihove fanove bio je kao grom iz vedra neba, a nedavno je pevačica objavila pesmu u kojoj je iznela svoju stranu priče i otkrila da joj je mladi reper bio neveran.

Kako je izvor ispričao, ne samo da je Vojaž dugo uspevao da kontroliše svaki korak svoje bivše devojke, već je i birao pesme koje su zajedno snimili, a određivao joj je i kako će se ponašati i kako će izgledati.

foto: Printscreen/TikTok

"Breskvica je bila Vojažev fan i njih dvoje su se tako i upoznali. Ona je snimila obradu jedne njegove pesme, njemu se to dopalo, pa su počeli da komuniciraju preko društvenih mreža. Od samog starta, Breskvica je idealizovala Vojaža i verovala je da je ispravno sve što on kaže ili uradi, a to se pokazalo kao veoma loš temelj emotivne veze", ispričao je izvor i dodao:

"Njih dvoje su dugo bili prijatelji, a kada su počeli da se zabavljaju, Vojaž je vodio glavnu reč u njihovoj vezi. Svojoj devojci je sugerisao kako da se ponaša, kako da izgleda, ali i šta da govori. Za sve što je htela da uradi, morala je da pita svog dečka. Pa čak i za pesme koje je htela da snima.

Izvor navodno objašnjava da Breskvica od samog starta nije mogla da se izbori za sebe.

foto: Printscreen7Premijera

- Svaki put kada su imali javni nastup, Vojaž je bio u prvom planu i vodio je glavnu reč, a Breskvici je to u jednom trenutku počelo da smeta. Dugo je uspevao da je uveri da sve što radi, radi iz namere da je zaštiti, ali istina je da je na sve načine pokušavao da je drži pod kontrolom. Njihov odnos je išao tako daleko da je Breskvica morala da pita svog momka za sve i tek kada bi dobila njegovu dozvolu, mogla je da uradi ono što je htela. Dugo je živela u uverenju da ne može sama da se snađe na muzičkoj sceni i da za svoj uspeh može samo da zahvali svom momku", kaže izvor i dodaje da se prelomni trenutak dogodio kada je Anđela shvatila da se njihov odnos nikada neće promeniti.

"Njihov odnos je počeo da se kvari onog trenutka kada je Breskvica izrazila želju za većom kreativnom slobodom, a svaki put kada bi uradila nešto na svoju ruku trpela je velike kritike od svog dečka. Imao je običaj da je kritikuje zbog načina na koji se predstavlja u javnosti, a kada bi gostovali zajedno u emisijama, često bi joj prebacivao zbog stvari koje bi tada rekla. To je išlo toliko daleko da joj je zamerao samo jednu pogrešnu reč koju je rekla", priča izvor i dodaje da je mladi par zbog stalnih nesuglasica rešio da prekine svoju vezu.

"Iako Breskvica u svojoj pesmi aludira da joj je dečko bio neveran, to ipak nije jedini razlog njihovog raskida. Interesantno je da su i Vojaž i Breskvica objavili nove pesme istog dana, a ona je time jasno želela da poruči svom bivšem dečku da može bez njega", kaže na kraju izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/alo

Bonus video:

00:06 SANJA VUČIĆ POSLE PROZIVKI PROMENILA BOJU KOSE: Atraktivna Uraganka prefarbala pramenove koje je nosila i BRESKVICA! (VIDEO)