POZNATI OTKRIVAJU KAKO VASPITAVAJU DECU: Neki su strogi, drugi POPUŠTAJU, a evo šta nikad neće uraditi svojim NASLEDNICIMA!

Veliki broj poznatih ličnosti jedva čeka da se ostvari u ulozi roditelja, a onda dođu porodične muke, zubići rastu, prvi nestašluci, ružne reči.

Kako se izboriti sa prvim problemčićima, kako to poznate mame i tate vaspitavaju decu? Da li su strogi roditelji i kojim metodama se koriste kako bi naslednike izveli na pravi put? Da li će ih razmaziti ili ih ipak naučiti kako da se bore sa svim preprekama u životu, već u prvim godinama.

- Lena je vrlo zrela i otresita, pa ume to da 'ishendluje'. Naravno da smo mnogo puta pričale, pokušavala sam da joj objasnim da neke stvari apsolutno nemaju veze s njom. Imala je profil sa dvadeset hiljada pratilaca i obrisala ga je, ne zanima je to. Ima drugarice, izlazi u školsko dvorište, a ne okolo. Par puta je otišla u nargila bar, pa sam ja to saznala, pa se pravdala kako su svi išli. Rekla sam joj da ako svi skaču sa mosta ne treba i ona da ih sledi. Imamo te situacije gde se stalno borim s tim što je deci sve dozvoljeno, što imaju previše izazova a premalo svesti o tome sa čim se suočavaju. Lena još nije svesna da poznajem puno ljudi u ovom gradu, da teško može da se sakrije, što za nju može biti loše ali će zapravo shvatiti da je to za nju veoma dobro jer će sutra biti zaštićena – rekla je Goca Tržan.

- Teona neće nositi markirano, ja sam vaspitan da novac nije sve u životu, biće i ona tako vaspitana. Ako krene tim putem, makaze pa ću da joj isečem sve te markirane stvari, pa ću da joj kažem: 'Sad na pijacu da kupuješ, prvo ćeš da zaradiš, pa da kupiš za sebe' - ispričao je Vuk Mob.

- Slušala sam savete onih starijih i onih koji imaju duže decu od mene, ali ne sad slepo da sam ih pratila. Knjige nisam čitala, to moram da priznam, i mislim da nigde nisam pogrešila. Ali sigurno da svi mi nekad pogrešimo, bilo u ljubavi, bilo u poslu. Mislim da do sada nigde nisam pogrešila. Ona je fina, vaspitana, iako ima samo tri godine, veoma je emotivna, to je povukla na oboje. Ima neku harizmu, energiju, gde god dođe, primećena je - priča Slađa i ističe da je Mila mamina mezimica.

- Dete treba da ispolji svoje afinitete… Ako ga igranje sa barbikom čini srećnim, zašto da ne?! Kada bi roditelji više osluškivali svoju decu, bila bi mnogo srećnija. Izrasli bi u zdrave i neiskompleksirane osobe, a ne u žrtve sopstvenih roditelja - kaže Mia Borisavljević i dodaje da ćerku vaspitavaju kroz priču, a nikako šamaranjem.

- Nikako nisam za batine. Ne uspostavlja se autoritet samo fizičkom silom. Postoje mnoge druge metode kojima se gradi strahopoštovanje kod dece. Bojan (prim.aut. Grujić, nevenčani suprug) i ja nikada nismo tukli Emu (prim.aut. ćerku), već joj kroz priču objašnjavamo šta sme, a šta nije u redu da radi. Odmalena smo joj usađivali kako treba da se ponaša, postavljali smo joj granice do kojih sme da ide kroz igru i razgovor. I, verujte mi, delotvorno je bez ijedne ćuške - kaže Mia.

Ceca Ražnatović je objasnila da ona neće vaspitavati svog unuka, te da to prepušta njegovim roditeljima, a ona je tu kao baka, da ga razmazi. Veljko Ražnatović često pokazuje kako je pažljiv otac, često mu peva pesmice, pokazuje mu poljuprivredne mašine i izvodi ga u prirodu da se upozna sa svetom koji ga čeka kada poraste.

- Samo sam odrastao, videćemo kakav sam otac. Znam da zamenim pelene, pomažem joj u većini stvari. Moja žena ga više čuva, ja sam tu, u svojoj ulozi svaki dan, ponosim se što sam mlad otac. Sve bih opet isto uradio, to je moj sin, najviše ga na svetu volim. Isti je kao ja, isti je čovek. Ima karakter, videćemo za osobine - rekao je Veljko jednoj emisiji.

