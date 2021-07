DA LI SU LUNI ČESTITALI BEBU? Vesna i Đole Đogani priznali kako stoje stvari, pa se osvrnuli na ESTRADNI RAT SA 2 REPERA!

Vesna i Đole Đogani nakon duže pauze sada žive novu mladost i nastupaju više nego ikad.

Pre samo nekoliko dana posle skoro 20 godina nastupili su pred beogradskom publikom, a sada je dens grupa na crnogorskom primorju atmosferu u jednom lokalu dovela do usijanja.

- Mi dolazimo već 12. godinu zaredom. Za početak smo počeli radno, večeras radimo pa ćemo posle toga da se odmaramo. Znam šta imam, šta nema, znam šta mi odgovara i smeta, blizu mi je kuća i ja iskreno volim crnogorsko primorje - priča Vesna Đogani.

foto: Printscreen/Premijera

- Predivno! Ne smem da preterujem sa sunčanjem, ali boja je već tu, ali kad počnem da skidam faktore biću kao Afrikanac - priča Đole, pa dodaje:

- Danas sam baš pričao sa nekim ljudima kad smo pravili tonsku probu, on se setio kako je bilo ludo kad smo pre nastupali ovde. Dolazila policija, brda ljudi, nije moglo da se prođe. On je upamtio to vreme kad smo nastupali i kad je bilo ludilo, ali vraćamo se ponovo - priča denser.

Isto veče, Buba i Džala imali su nastup u blizini, te su Vesna i Đole progovorili i o ratu generacija devedesetih i novog zvuka:

foto: ATA Images

- To nije rat! Oni su predivni, stvarno su pretalentovani klinci koji jako dobro rade. Podsećaju nas na ludilo koje smo mi imali, šteta što to današnji klinci ne znaju. Ne znaju koliko smo mi bili popularni. Ali sve ide svojim tokom, svako ima svoje vreme, nije rat, nego dobra muzika - dodaje Đogani.

Vesna je svom suprugu nedavno na društvenoj mreži Instagram javno čestitala rođendan provokativnom fotografijom.

- Ta fotografija je stara dve godine, ali sam ja čekala pravi momenat i ovo mi se učinila kao idealna prilika. Pre dve godine me pratilo samo 46.000 pratilaca, a sada imam 200.000 novih - priča pevačica.

U medijima se mnogo spekulisalo o njihovom odnosu sa rijaliti zvezdom Lunom Đogani, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke, a evo kako oni to komentarišu:

- Mi smo joj odmah čestitali, sa Gagijem smo bili na video-pozivu, i kad se to desilo prvi smo saznali. Odmah smo čestitali, to su velike stvari. Bebu još uvek nismo videli, kad se vratimo u Srbiju idemo tamo - otkriva Đole Đogani.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

