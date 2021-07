IVANA KORAB OTIŠLA SA BEBOM U TERETANU! Sprska manekenka sina od malih nogu uči da trenira, podelila je URNEBESAN KLIP! (VIDEO)

Ivana Korab podelila je zanimljiv snimak na društvene mreže sa sinom u teretani.

Manekenka koja živi u Los Anđelesu dobila je dečaka sa muškarcem kog nije još predstavila javnosti, a sada uživa u svakom trenutku sa naslednikom. Ovaj put Ivana ga je odvela u teretanu da zajedno sa majkom vežba.

"Bebo, vežbaš sa mamom, da li ti se sviđa ovo ljuljuškanje ili ti se ne sviđa?", govorila je Ivana dok je ljuljala sina.

Podsetimo, Ivana je dete dobila vantelesnom oplodnjom, a detalje je podelila nedavno.

"Nama je tek treća vantelesna oplodnja uspela. To mi je bio jako težak period. I onda kada se sve desilo počela sam da pričam o tome, zašto sto sam videla da je to kod nas tabu. Muškarci su manje muškarci i žene su manje žene ako ne mogu prirodnim putem da ostanu trudne. Lakše je kad imaš neku vrstu podrške, od bilo koga, a kamoli od nekoga ko je to sve prošao i može da ima ista iskustva", pričala je Ivana u jednoj emisiji.

