LJUBA SE SKINULA I POKAZALA TELO KAO ISKLESANO: Tek da joj vidite tetovažu koju ima skoro 20 godina, a značenje je POSEBNO! FOTO

Ljuba Pantović, poznata fitnes instruktorka i bivša rijaliti učesnica redovno objavljuje provokativne fotografije na svom Instagram profilu, a mnoge mlađe devojke bi mogle da joj pozavide na liniji.

Ona je sada otišla korak dalje i objavila golišavu fotografiju u toplesu. Naime, Ljuba se skinula i prekrila grudi samo rukama, pa pokazala i tetovažu na leđima koja za nju ima specijalno značenje.

foto: Filip Plavčić

"Svaka tetovaža po mom mišljenju mora da ima neko značenje. Nikad neću razumeti ljude koji nacrtaju na sebi nesto "tek onako" i možda zato sto je fensi u tom momentu... Pegaza sam istetovirala čini mi se 2001/2002 godine, to je moja najdraža tetovaža ikada. Šta predstavlja?! Za mene su konji najlepše životinje koje u sebi poseduju pregršt lepih osobina: plemenitost, vernost, snagu, gracioznost, lepotu, upornost, bezgraničnu ljubav... Istovremeno su životinje koje cene kad ih neko pazi i voli, a isto tako neće dozvoliti da budu ugnjetavane. Pegaz uz sve to ima i krila koja označavaju bezgraničnu slobodu. Uz to da dodam i da sam od svoje treće godine na hipodromu, tako da sve ovo što pričam o konjima, pričam iz sopstvenog iskustva. Moj Pegaz sam ustvari ja", napisala je Ljuba na Instagramu i oduševila fanove.

