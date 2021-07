LJUPKU SADA POVEZUJU SA ŽIKOM JAKŠIĆEM: Pevačica otkrila šta se dešava između nje i voditelja!

Pevačica Ljupka Stević prekinula je decenijsku romansu sa generalom Dragišom Simićem, koja je kao epilog imala razbijanje njegovih automobila, mnogi muškarci je se pribojavaju.

Međutim, izgleda da je Saša Žika Jakšić skupio hrabrost pa prišao Ljupki na jednom prestoničkom događaju, kako su pisali mediji.

foto: Ana Paunković

Atraktivna pevačica se trenutno nalazi u Crnoj Gori gde nastupa svako veče u diskotekama na primoriju. Tom prilikom Ljupka je otkrila da li je u vezi sa Žikom Jakšićem:

- Je l' me zezaš? Ja i Žikica? Ma ti to izmišljaš! Bože sačuvaj, meni ovo više nije ni smešno. Sreli smo se na otvaranju jedne kafane u Beogradu, i samo smo sedeli za istim stolom, ali ne znam kakve to veze ima", iznenađeno je upitala Ljupka i rekla šta misli o čoveku sa kojim je povezuju:

"Žika je divan čovek, koji je pravi gospodin."

foto: Kurir

Kurir.rs/K.Đ/Alo

