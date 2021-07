PRVI INTERVJU POBEDNICE NADICE ZELJKOVIĆ! ZAVRŠILA U SUZAMA: Posle ovoga ću ponovo biti KONOBARICA, sve je za KIJU! (KURIR TV)

Nadica Zeljković, majka pevačice Kristine Kije Kockar progovorila je o svojoj pobedi u rijalitiju i otkrila da ovako nešto nije očekivala.

Ona je priznala i kakav joj je bio boravak u Beloj kući.

foto: Nemanja Nikolić

"Trebalo je boriti se sa mladim ljudima. Branila sam svoje stavove. Nešto sam rekla možda i pogrešno... Ušla sam kao jedna žena iz naroda, radnica. Ja kad to kažem, oni su se bunili, verovatno zato što retko ko tamo ima dan radnog staža. Moja ćerka mi nijednu reč nije rekla o tome kako treba da se ponašam", rekla je Nadica.

foto: Nemanja Nikolić

"Najteže mi je bilo to što mi je majka ostala kod kuće. Za nju sam jako vezana. Svi su mi se smejali zbog toga, ali to je normalno. Boravak u "Zadruzi" posvećen je mom detetu. Biću najiskrenija. Ceo život radim da bismo imali neki komoditet. Hleb i namaz, neki autić, znate već... Nikad nisam imala, onako, neki novac iz ruke da dam mom detetu... Eto", priznaje Kijina majka i dodaje da je sve to za Kiju. Ona je potom zaplakala i otkrila da li će otvoriti restoran nakon pobede.

"Posle ove pobede biću ponovo konobarica. San svakog konobara jeste da otvori svoj restoran, ali ja to neću učiniti", rekla je Nadica.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ.