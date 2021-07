OSTAO SAM SA NJOM ZBOG 500.000 €, SAD ĆU DA TRAŽIM ZABRANU PRILASKA: Posle skandala sa Takijem, Janjuš ni u ludilu neće sa Majom!

Marko Janjušević Janjuš iznervirao se nakon sukoba sa Radomirom Takijem Marinkovićem u finalu rijaltija.

On je istakao da se nikad više neće pomiriti sa Majom i izneo detalje sukoba.

"Ostao sam sa Majom jer da sam izašao ne bih uzeo 500.000 evra", rekao je, pa dodao:

foto: Nemanja Nikolić

"Čuli ste šta sam rekao, on svoju ćerku ne može da brani, ja sam je branio. On to ne vidi, ali ja vidim, mene boli nepravda. Kad su drugi pričali katastrofe, drugi su top."

"Nije mi žao jer samo odgovaram onima koji prvi krenu. Mislio sam da će čovek da bude normalan, ali da mi posle svega to govori... Ja sam tu devojku spasao čerečenja. Ja sam najveća budala. Iskreno, jedva sam čekao da se završi ovo da budem svoj, sam, da me ništa ne interesuje. Izvoli, pa skači Takiju po glavi u Belom potoku. Ne znate kako je unutra", ističe Janjuš.

Kada su bivšeg košarkaša pitali da li će se videti sa Majom, on je bio oštar.

"Evo baš sam planirao da idemo ona, ja i Taki da sednemo i izvinimo se jedno drugom. Da me je Taki zagrlio, ja bih ga stegao oko struka i rekao mu: Volim te, taste. Nikada u životu neću biti sa Majom, niko me više nikada ne može uslikati, u ponedeljak idem u policijsku stanicu, guzicom je skakala po meni, ide zabrana prilaska. Došlo mi je osam drugova, jedan je najbolji karatista, uvek će ići sa mnom ako dođe neka budaletina", rekao je on.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

Bonus video:

03:45 Lazar Čolić Zola