KRISTIJAN U SCENIRANJU KAKVOG NIKO NE ZNA! Išao na BALET, menjali mu KRV nekoliko puta, a kad vidi sliku roditelja OBUZME ga TUGA

Kristijan Golubović bio je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je otvoreno govorio o svom životu, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Na samom početku emisije Kristijan se osvrnuo na svoje detinjstvo i odrastanje, čime je publici otkrio jednu potpuno nepoznatu stranu svoje ličnosti.

Kako je naveo, za njegov ulazak u društvo "loših momaka" krivi su, prema njegovim navodima, policajci koji su ga tukli i drug iz odeljenja koji ga je optužio za krađu.

- On je mene optužio da sam njegovom ocu ukrao neke zlatnike, a zapravo je to on uradio. I sve je čašćavao pljeskavicama, kupio je čak i bicikl. Mene su uhapsili i mučili u policijskoj stanici. Tukli su me da bih priznao da sam uradio nešto što nisam. Gasili su mi pikavce po rukama, šamarali me - priseća se Kristijan, koji kaže da je odluka da ga više niko nikada ne tuče i dovela do toga da jednoga dana postane "loš momak".

Jedini preživeli iz filma "Vidimo se u čitulji" otkrio je i da je pre nesrećnog iskustva u policiji bio potpuno drugačiji čovek.

- Sa ocem sam imamo naviku da idemo u poslastičarnicu, pozorište i bioskop. On je voleo da nam život bude bogat nekim događajima koji su normalni - kaže Kristijan.

- Bio sam kreativan, dok su se sva deca igrala po barama i ostajala prljava, ja sam uvek tražio neku vodu da se operem. Nazvali su me čudak, još kao klincu mi se razvijao taj opsesivno-kompulsivni poremećaj - kaže Kristijan.

On je otkrio i da su kao mali on i sestra leželi u bolnici zbog tuberkuloze.

- Meni su nekoliko puta menjali celu krv - kaže Kristijan i dodaje da kad vidi slike sa tatom i mamom odmah se seti kako su se borili za živote.

