PRETILA MU OPASNOST OD SNAJPERA? Kristijana obezbeđenje čuvalo PANCIRNIM PLOČAMA da ga ne bi upucali!

Gost emisije "Sceniranje" Kristijan Golubović ispričao je brojne pikanterije iz svog života voditeljki Ljiljani Stanišić, a jedna od zanimljivijih je ta da ga je obezbeđenje čuvalo pancirnim pločama.

- To su pancirne ploče koje ojačavaju pancir, da vam ne bi metak kroz pancir polomio rebra i grudnu kost kada je veliki kalibar u pitanju, Našao sam 25 ploča, izvadio ih i one su stajale kod mene u predsoblju uvek uz vrata. Kad mi izlazimo svako od mojih ljudi je trebalo da uzme po dve ploče - rekao je Golubović, a potom demonstrirao sa voditeljkom kako je to izgledalo:

- Provodili su me iz zgrada i nosili ploče da nas ne upuca iz snajpera - rekao je Kristijan.

