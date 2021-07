JA SAM ŽELJKU DRUGARICA, A LIDIJA I DANIJELA SU MU BABE! Ceca progovorila o unuku, otkrila na koga LIČI, a ovo je NASMEJALO SVE!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović započela je svoju turneju nakon što se vratila sa Kipra.

Ona je sinoć nastupala u Ljuboviji gde je održala koncert za 20.000 ljudi, a sve je oduševila kada je nastavila da peva dok je padala kiša.

foto: Printscreen

Ceca se pre nekoliko dana vratila sa Kipra gde je bila sa svojom sestrom Lidijom, unukom Željkom i prijom Danijelom Rodić. Ražnatovićeva je sada govorila u unuku i istakla koliko je on srećno dete.

"On je isti otac, ali je svoj. Ima dosta toga i na mene, jer je i Veljko isti ja, iako ne želi to da prizna. On želi da je više na svog oca, ali ima dosta toga i na njega, naravno. Željko je bio sa mnom poslednjih 15 dana na Kipru, i sa svojom bakom Danijelom i Lidijom. One su mu babe, a ja sam mu drugarica (smeh). Naučila sam ga da me zove Ceca. Družili smo se sjajno. On je dete koje pleni pozitivnom energijom. Gde god da odemo ljudi njega primećuju jer se smeje, priča, prilazi ljudima, stupa u komunikaciju. Kad je dete maženo i paženo vidi se da je srećno dete. Bogu hvala, i svako dete treba da bude srećno", rekla je Ceca u "Premijeri - Vikend Specijal".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 CECA MOKRA DO KOŽE PEVA I NE STAJE! DEČKA JE ODUŠEVILA: Bogdan javno pokazao koliko je ponosan na nju, poruka će vas RAZNEŽITI!